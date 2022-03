nationen ... 3. mar. 2022 kl. 16:51 Gem artikel Gemt artikel

Aldi-naboer klager - igen

For et år siden protesterede borgerne over en ny Aldi i Højvangskvarteret i Esbjerg Kommune - borgerne vandt. Nu prøver dagligvaregiganten så at bygge i Nørremarkskvarteret, men her er borgerne også rasende.