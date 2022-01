Aldrig mere: Far prøver datters bud-job

Hvor meget skal man have i løn, når man deler reklamer og ugeaviser ud? Flere forældre mener deres børn får for lidt. FK Distribution siger, at de tilbyder en rimelig og tidssvarende timeløn

- Jeg kan oplyse en af årsagerne til de unge ikke gider gå med reklamerne er at ture der tager 3 timer, betaler de ofte kun 2 timelønninger for.

- Jeg tog nogle gange min datters rute og brugte 3 timer og turen var sat til 2 timer.

- Der var heller ikke afsat tid til at reklamerne var så tykke, at man måtte ud af 2 omgange.

- Så mon ikke de skulle kikke på, om de ligesom selv er skyld i, som de ligger med omdelingen.

Mange oplever at tilbudsaviserne udebliver

Sådan skriver VN, der ønsker at være anonym af hensyn til hans datters karrieremuligheder indenfor avisbudebranchen, i en mail til nationen! om FK Distributions problemer med at få leveret reklamer og aviser ud til 2,6 millioner danske husstande.

Frank og Ulla snydt - igen

Forleden klagede Frank fra Magleparken til nationen! - og siden er det væltet ind med mails fra danskere, der er i samme situation. Og af de mere end 15.000 læsere, der har deltaget i debatten, svarer mere end halvdelen, at deres reklamer også kommer meget ujævnt.

100 millioner i overskud

FK Distribution (Forbruger-Kontakt) har haft overskud på 100 millioner eller mere de seneste år, og VN er ikke den eneste, der tror at leveringen ville gå bedre, hvis nogle af de millioner gik til en lønforhøjelse til buddene. HB – en anden far der ønsker at være anonym – har nemlig sendt dette regnestykke til nationen!

- Min datter startede i efteråret og gik ca 5 uger...

- Turen var sat til 1 time og 35 min.. og dette bliver man lønnet for

- Jeg var med på ruten de 5 gange og selve turene tog mellem 2 og 3 1/2 time. Og oven i dette skal vognen pakkes 1 eller 2 gange.

Mor til avisbud: Det kan ikke siges pænt

- Reklamerne er tit pakket af helvede til (kan ikke siges pænt) og man skal bruge tid på at ligge det i række følge (hvilket ikke er logisk række følge) og de pakkes ikke altid ordenligt. Våde aviser/reklamer er svære at håndterer. Og når man klipper båndet ryger de ud i en stor bunke.

- Problemet er at man kun får løn for den 1 time og 35 min som de har sat ruten til. Og selv om man får ekstra reklamer med til ruten (f.eks black friday eller til jul) får man ikke ekstra betaling eller ekstra tid.

- Lønnen er for en 15 årige 65 kr i timen, dvs hun fik ca 485 kr for 4 uger og ca 10/12 timers gåtur. De 4-5 timer hun brugte til og fra ruten, pakning m.v. aflønnes ikke.

Ender på 30 kr i timen: Tangerer underbetaling

- En time løn på cirka 30 kr, det synes jeg tangerer underbetaling, skriver HB.

nationen! har spurgt FK Distribution , om de – nu hvor der er overskud og mangel på arbejdskraft i Danmark - overvejer at sætte lønnen op?

Og hvad de egentlig siger til forældre, der synes i betaler deres børn for lidt. Og det svarer FK på sådan her:

Timelønnen bliver vurderet løbende

- Vi vurderer løbende timelønnen til vores unge omdelere i forhold til timelønnen i tilsvarende fritidsjobs for unge mennesker, og tilsikrer at vi aflønner vores omdelere med en rimelig og tidssvarende timeløn.

- Tiden på en given rute er variabel fra uge til uge, idet rutetiden beregnes ud fra et antal forskellige faktorer, der påvirker rutens samlede tid pr. omdeling.

Og instruktører der kan hjælpe

- Ved ansættelse har vi altid dialog med alle vores nye omdelere, ligesom vi tilbyder, at en instruktør kan være behjælpelig, såfremt omdeleren oplever udfordringer på ruten.