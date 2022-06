Aldrig sket før: Pædagoger med på studentervogn

- Hold kæft, hvor er det bare SÅ pissefedt.

- Altså, fordi hvorfor skulle specialelever ikke også have mulighed for at fejre deres studenterhue på samme måde som andre elever, hvis de har lyst til det.

- Kæmpe tillykke.

Kan virke umuligt

- At tage en studentereksamen er ikke en nem opgave for nogen, og med ekstra udfordringer kan det, for nogen, virke umuligt, men rigtig meget er muligt med den rigtige støtte og de rigtige forhold og vilkår.

- Hvor er I seje altså!!

Sådan skriver Kristinna S. i en af de 339 ret så positive kommentarer, der er skrevet på TV 2 Nords Facebook-profil om den studentervogntur 9 STU-elever fra Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation i Aalborg (VUK) var på i fredags. Den første vogntur for en specialklasse nogensinde.

Fantastisk

Og Kristinna er ikke den eneste, der er begejstret over at eleverne - der har diagnoser inden for autismespektret, har cerebral parese, indlæringsvanskeligheder eller er sent udviklede - fik en tur med bajere, høj musik og fælles stop på havnen, hvor adskillige forældre og familier var mødt op.

- FANTASTISK.

- Min datter blev STU-student i 2016 og hun taler stadig om at hun aldrig fik prøvet studenterkørsel som f.eks. hendes lillesøster, skriver Maibritt N, i en anden kommentar.

Mor med to autism-drenge: Håber

- Som enlig mor 24/7/365, til to teenagedrenge med hver en autisme diagnose, så er håbet da blevet meget mere lovende for, at mine to drenge også kan komme så vidt med en uddannelse.

- Det er supersejt gået, åh stort tillykke med huen til de unge mennesker, skriver Susanne C, men hvad tænker du?