Ali afvist: Har 'arbejdskrævende navn'

- Hej.

- Jeg hedder Ali og er 26 år gammel.

- Jeg er selvstændig vognmand med FlexTrafik, og i den forbindelse ville jeg søge en erhvervskonto hos Handelsbanken Hillerød.

- Jeg skrev så med en rådgiver … frem og tilbage i næsten to måneder.

Hun skriver hun knokler

- Hun er virkelig lang tid om at svare og jeg kan faktisk ikke få fat på hende selv på telefon.

- Men hun skriver så endelig – efter at jeg har bedt om status – at hun knokler, for at få kontoen på plads til mig. men at jeg har et lidt 'arbejdskrævende’ navn med ’en skidt historik’.

Sådan indleder Ali A. et brev til nationen! om at få afslag på en erhvervskonto – og føle sig ’virkelig diskrimineret’, fordi han efter at have læst mailen, mener, at afslaget skyldes at han hedder Ali.

Havde det set anderledes ud for Peter?

Ali er – udover at eje chauffør-firmaet – også i lære som tømrer, og han er også træt af, at rådgiveren fortalte ham at han nok havde fået en konto, hvis han havde haft mange penge sin privatkonto.

Hans brev – som nationen! har sendt til Handelsbanken med et par opklarende spørgsmål – fortsætter nemlig således.

- Hun skriver simpelthen mit navn er grundlag for det tager lang tid, fordi andre med mit navn Ali har en skidt historik!??

- Jeg er i forvejen kunde i banken, og de har mit cpr nr og alle andre info omkring mig.

- Så hvis jeg hed Peter havde tingene set anderledes ud?

Jeg arbejder hårdt og vil op ad stigen

- Jeg gør alt hvad jeg kan for at arbejde hårdt og komme ’op ad stigen’.

- Men skal man stoppes for at hedde Ali? Skal det være en stopklods. Simpelthen utroligt.

- Og hvis vi også lige skal tage, hvor umuligt det er at en erhvervskonto i bankerne.

- Iværksætteri snakker alle om, men man er bange for at hoppe ud i det, for hvad sker der?

- Enten hedder man noget forkert. Ellers så giver banken bare en afvisning og man kan intet gøre.

- Kender utallige i min omgangskreds, som lukker deres virksomhed fordi de ikke kan få det, skriver Ali, der har sendt mailen fra rådgiveren med.

Utrolig uheldig - undskyld

nationen! har spurgt Handelsbanken i Hillerød, 1. hvor mange navne, der står på deres ’arbejdskrævende navne med skidt historik’-liste? Og 2. om de er bekendt med, at erhvervsministeren opfordrer bankerne til at være mindre skrappe med erhvervskoni? Og 3. om der er noget i forløbet/kommunikationen med Ali, de fortryder? Og 4. om de står fast på at Ali ikke kan få en erhvervskonto, og – hvis de gør – hvorfor?

Handelbankens kommunikationschef har sendt disse svar:

Er der noget i forløbet/kommunikationen med Ali, I fortryder?

- Ja, vi fortryder den kommunikation, du citerer.

- Den er utrolig uheldig og kan desværre læses på en måde, som ikke var hensigten. Det er vi kede af. Det er en del af Handelsbankens centrale værdier at have kunden i centrum og respekt for individet.

- Over for Ali vil jeg derfor gerne undskylde uforbeholdent for den uheldige formulering.



Vi har ikke en navneliste

Hvor mange navne, står der på jeres ’arbejdskrævende navne med skidt historik’-liste?

- Sådan en liste eksisterer ikke i Handelsbanken. Alle navne er lige gode.



- Det, som rådgiveren henviser til, er nogle globale databaser, som vi som standard skal slå op i som en del af kundedokumentationen.

- I en sådan database kan meget almindelige navne forekomme mange gange, simpelthen fordi der er mange personer, der hedder det samme – uden at de har noget som helst med vores kunde at gøre.



Er i bekendt med, at erhvervsministeren opfordrer bankerne til at være mindre skrappe med erhvervskonti?

- Ja, vi er opmærksomme på erhvervsministerens opfordring, og vi støtter op om den.

- Som bank ønsker vi at give den bedst mulige service og gøre det nemt at være kunde. Samtidig er der mange forhold, som vi er forpligtet til at undersøge og dokumentere ifølge regler, som bl.a. Finanstilsynet håndhæver.

Vi ved det kan være frustrerende

- Vi kan derfor ikke undgå at stille mange spørgsmål og bede om dokumentation, som til tider er omfattende. Det er vi klar over kan være frustrerende for vores kunder, men vi bestræber os altid på at gøre processen så nem og hurtig som muligt for alle vores kunder – også de små erhvervskunder.

- Det har den ikke været for Ali, og det beklager vi.



Står I fast på at Ali ikke kan få en erhvervskonto, og – hvis I gør – hvorfor?

- Vi ønsker ikke at kommentere på konkrete kundeforhold her, skriver Handelsbankens kommunikationschef, og Ali siger til nationen!, at han - selv om Handels nu tilbyder ham en erhvervskonto - aldrig vil sige ja til at være kunde hos dem.