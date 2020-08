Ali til Mette: 2. g'ere er ikke indvandrere

- Kære Mette!

- Du er et solidt menneske og med en indlevelse i andre menneskers liv.

- Du prøver hårdt på at være en ægte socialdemokrat, og derfor gør det mig trist, når du splitter os som befolkning.

- Hvor ved du fra, at drenge i et tog er indvandrerdrenge, måske er de født i DK?

Hold da kævle, du splitter

- Eller er man indvandrer i fjerde eller femte led, for så er jeg en indvandrerpige. Hvor går grænsen?

- Ved farven, ved troen, eller hvad du mener, du ved (også kaldet fordomme).Jeg synes, du er en ok leder, men hold da kævle, hvor du prøver at splitte i stedet for at forene.

- Alle skal være trygge.

Anden og tredje generation er ikke indvandrere

Sådan skriver Annemette O. i t opslag på Mette Frederiksens Facebook-profil ,efter at statsministeren i går sendte en bandbulle afsted til indvandrerdrenge, der efter regeringsbossens opfattelse skaber utryghed i S-togene.

Annemette er ikke den eneste, der synes, at statsministerens retorik er for hård:

- Børn der er født i dette land og 2- 3 generation er ikke indvandrere, skriver Ali A. således samme sted, og på Christiansborg er der flere af regeringens støttepartier, der beder chefen om at tænke lidt mere over de ord, hun bruger:

Enhedslisten: I familie med racisme

- Hun udskammer bestemte befolkningsgrupper (på grund af etnicitet, red.), og det er jo i familie med racisme, siger Rosa Lund fra Enhedslisten til DR, der også har talt med Kristian Heegaard fra Radikale Venstre om Mettes udtalelser:

Radikale: Bekymrende tendens

- Der viser sig en bekymrende tendens, når man på sidste pressemøde hængte somaliere i Aarhus ud og nu indvandrerdrenge på Vestegnen.

- Mange med anden hudfarve end dansk, der tager S-toget på arbejde eller til uddannelse, bliver nu mistænkeliggjort på grund af statsministerens udtalelser, siger den radikale retsordfører, men hvad tænker du?