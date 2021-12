Ali vil hellere dø

Drømmen om en et liv i Storbritannien er så stærk, at migranterne, der sidder i lejre i Frankrig, vil ofre alt. Også livet

- Der er ikke krig, hvor de kommer fra.

- De er velfærdsmigranter, der søger et bedre liv og mener, Storbritannien skal give dem det, når nu Frankrig ikke vil og ej heller skal.

- De tror, der flyder honning i gaderne.

Foretrækker at drukne frem for at vende hjem

Sådan skriver Pia D. i en af de 303 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om en ung mand fra Irak, der sammen med konen og et etårigt barn sidder i en lejr i Calais i Frankrig.

- Livet hos os er så hårdt, at vi foretrækker at drukne på vej frem for at vende hjem, siger manden, der hedder Ali, til DRs udsendte korrespondent. Han har hørt. at livet og forholdene er bedre i Storbritannien, og at der er menneskerettigheder.

Vil sende dem retur til Frankrig

Dansk fly holder øje

Men de britiske politikere vil ikke have ham, og lige nu overvåget et dansk fly faktisk kanalkysten, så de små gummibåde, migranterne bruger til at krydse kanalen, kan blive stoppet.

Dansk fly skal stoppe menneskesmuglere i Den Engelske Kanal

Og læser man videre i kommentarerne hos DR, så er der ganske mange, der synes, Ali og de andre i lejrene burde rejse hjem:

- I kunne blive der, hvor I hører til, og kæmpe for jeres land i stedet for at stikke af, skriver Jette M. således, mens Kristine T. godt kan sætte sig ind deres situation:

De fleste forældre ville gøre det samme

- Det om noget udstiller desperationen.

- Og ingen af jer danske forældre skal fortælle mig, at I ikke ville gøre det samme og sætte livet på spil, hvis det var jeres børn fremtid og liv, der stod på spil.

- Det ville langt de fleste forældre, skriver Kristine.

Frankrig: Briterne må gøre noget

I sidste uge sagde den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, nu ifølge mediet Politico.eu, at briterne skal gøre det lettere for folk at komme ind i landet:

- Migranterne vælger den her risikable vej, fordi der ikke er nogen lovlig vej ind i Storbritannien.

- Og fordi det er muligt at arbejde uden íd-kort der..

- En af motorerne i britisk økonomi er at ansætte illegal arbejdskraft, sagde han, men hvad tænker du?