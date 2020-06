Ali's opsang til Gellerup-forældre

- Hvor er forældrene og imamerne?

- Bør de ikke træde til og lære disse unge, at det ikke er ok - det de gør mod tilfældige mennesker, der går forbi eller (ejer red.) de biler de har i området, som de brænder af.

Vi skal kigge på indmaden

Sådan skriver EHH i en af de hundredevis af kommentarer, der er i løbet af weekenden er skrevet på TV2 Østjyllands Facebook-profil om de unge mennesker, der bl.a. har sat ild til biler og skraldespande, affyret fyrværkeri og kastet sten mod politiet.



Og EHH er ikke den eneste, der undrer siger over, at bydelen Gellerup i det vestlige Aarhus igen-igen er ramt af ballade. Ali Aminal , der er forfatter, radiovært og tidligere folketingskandidat for de Konservative, mener ifølge den lokale TV2-station, at det er på tide, at dem, der får penge af Aarhus Kommune og af det, han kalder integrationsindustrien, bliver stillet til ansvar. Og at de bruger mulighederne for at underrette de social myndigheder i langt højere grad:

Familierne skal træde i karakter

- Jeg vil gerne løse problemet. Jeg kender miljøet.

- Der er unge mennesker, der mangler hel normal social dannelse.

- Hvis ikke familierne og de mennesker, der er i systemet, træder i karakter, vil vi blive ved med at se de her kedelige episoder igen og igen.

- Jeg mener, vi skal kigge på indmaden, som jeg kalder det.

- Jeg savner noget ansvar fra området.

Forældre skal sige: 'Det er ikke i orden'

- Jeg savner forældre, der adresserer de her unge og siger: 'Det er ikke orden', siger Ali Aminal til TV2 Østjylland, mens HA på stationens Facebook mener, at de unges opførsel handler om noget helt andet:

- Alle - politiet, regeringen og medierne - skal vide den rigtige grund til ungdommens reaktion.

- Regeringer og politi tilskynder til racisme, når de beskytter denne klovn (Paludan), som koster regeringen millioner af kroner, skriver HA, men hvad mener du?