Alka-brøler: Du får 100.000 - nåh, nej

- Min datter på 11 år har fået konstateret Colitis Ulcerosa – en alvorlig tarmsygdom.

- Det fik hun i begyndelsen af september, og det var en barsk besked, og der er mange ting, der skal falde på plads og tænkes over.

- I torsdags ringede jeg så til Alka, for at høre til min rejseforsikring og hvordan den dækker, når vi skal udenfor Danmark.

Siger jeg har ret til 100.000 kr

- Vi vil nemlig gerne rejse til Tyskland og have lidt mor-datter tid.

- Medarbejderen forklarer mig venligt, hvordan jeg skal gøre hvis det bliver aktuelt med en rejse, og under samtalen spørger hun så, hvad det er for en sygdom min datter har.

- Hun fortæller så, at hun kan se på min datters ulykkesforsikring, at jeg har ret til en straks udbetaling på 100.000kr.

Sådan skriver Gitte Ø til nationen! om at være mor til syg datter, kunde i Alka – og lige nu føle sig meget ringe behandlet. For det viser sig at datterens police, der blev tegnet i begyndelsen af juni, indeholder en karensperiode på 90. Og at datteren bliver konstateret syg 82 dage efter policen trådte i kraft. Gittes brev – som Alka kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

En verden til forskel - jeg begynder at græde

- Jeg begynder at græde i telefonen, fordi jeg er enlig mor og fordi så mange penge ville gøre en verden til forskel for min datter.

- Jeg spørger flere gange om det virkelig er rigtigt, at jeg kan få 100.000 kr udbetalt og det bekræfter hun. Hun fortæller faktisk, at hun kan blive fyret for at sige at jeg kan få dem udbetalt, hvis jeg så ikke kan.

- Jeg stilles videre til en skadesbehandle, som fortæller om karenstiden, og beder mig anmelde sygdommen, fordi man godt kan gøre undtagelser og fordi jurister og læger vil se på sagen.

Min datter har aldrig været syg

- Min datter har aldrig før dette været syg og har yderst sjældent været hos lægen.

- Hun er gået fra altid at være frisk og rask til at skulle leve med en kronisk sygdom.

- Men alligevel får jeg meget hurtigt et afslag (én dags sagsbehehandling), og det virker ikke som om, hverken læger eller jurister har set på sagen eller at der er indhentet nogen form for dokumentation fra sygehuset.

- Det er virkelig en meget uheldig og yderst uprofessionel måde at håndtere sådan en sag på at stille mig i udsigt at kunne bruge min forsikring for derefter at love, at der er flere instanser der vil vurdere sagen for blot at blive purre afvist.



En psykisk ritchebanetur

- Og hvis jeg ikke var virkelig ked af det i forvejen over min datters situation, så hjælper sådan en psykisk rutchebane tur her ihvertfald ikke, skriver Gitte, og Alka har brugt lidt tid på at svare på - og behandle - sagen, og presseafdelingen har sendt denne kommentar til nationen!

- Jeg er blevet oplyst af vores kundecenter, at vi efter en god dialog med kunden har fundet en løsning på sagen, som derfor nu har fundet sin afslutning på tilfredsstillende vis for både kunden og Alka.

nationen! har talt med Gitte som bekræfter, at hun er tilfreds med Alkas løsning.