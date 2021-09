Alkohol-raseri: Elever kan få penge tilbage

I morgen vil de synligt berusede elever, der prøver at komme ind til fest på Stenhus Gymnanisum blive bedt at puste i et alkometer. Reglerne er først meldt ud i tirsdag, så elever, der er utilfredse, kan få billetpengene tilbage

- Stenhus har valgt at informere skolens elever omkring at de vil blive alkoholtestet, inden den første gymnasiefest i 1,5 år.

- Det første problem ved denne regel, er at alkohol er ekstremt dyrt til festen, men den andet, og store problem, er at 1200 elever allerede har købt billet.

- Og ikke har mulighed for refundering.

Fuldstændig uacceptabelt

Sådan lyder det i en mail nationen! har modtaget i dag fra en elev på Stenhus Gymnasium forud for festen i morgen aften. En elev, der havde set frem til at drikke sig godt i hegnet til en forfest, og så spare lidt på ølkontoen til selve festen.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, fortsætter eleven, som også har sendt et 'bevis' i form af en besked fra vicerektor Peter Fink, hvor promillegrænsen blev meldt ud:

Vicerektor: Meget fulde elever kan ikke feste

nationen! har derfor været i kontakt med vicerektoren, og bedt ham sætte lidt flere ord på de nye alkoholregler:



- Vi har besluttet, at vi ikke vil have synligt berusede elever ind til festen i morgen. Det har vi gjort af flere grunde.

- For det første vil vi gerne passe på vores elever. Vi har tidligere oplevet meget fulde elever, som har fået ødelagt festen, inden den var begyndt.

- Nogle elever oplever desuden et gruppepres for at drikke ved årets første fest, og det synes vi ikke er rimeligt.

- For det andet vil vi rigtig gerne kunne invitere vores elever til fest.

Frygter alkoholforbud

- Det er vores fornemmelse, at det kan ende med et alkoholforbud på gymnasierne, hvis ikke vi selv viser, at vi godt kan begrænse elevernes alkoholindtag.

- Vi er en uddannelsesinstitution og ikke et diskotek. Vi kan godt se, at vi har meldt det lidt sent ud, så vi har tilbudt eleverne, at de kan få refunderet billetten.

- Ingen har indtil videre gjort brug af den mulighed, skriver Peter Fink til nationen!, men hvad siger du?