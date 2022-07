Alle får 3000 kr. ekstra

Der er pres på fødeafdelingerne på Sjælland og medarbejdere søger væk. Nu skal en pose penge lokke dem til at blive

- Jeg er glad for, at der nu er en aftale på plads om at fordele de 5 millioner kroner, Regionsrådet har sat af til en sommerpakke til fødeområdet.

Sommerpakke: Gælder juni til september

Sådan siger Anne Møller Ronex, formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland i en pressemeddelelse om de penge, der nu er på vej ud til alle medarbejdere på regionens fire fødeafdelinger i Slagelse, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F.

Overlæge anmelder fødeafdeling i protest over forhold

Alarm: Ingen gider

Alle får 3000 pr måned

De fem millioner bliver udbetalt i bidder på 3000 kr. pr. måned pr. medarbejder. Og er man ansat i juni, juli, august og september, kan man altså se frem til at modtage 12.000 kr oveni den almindelige løn.

Kyshånd: Det er rimeligt

- Der er en særlig udfordring på fødeområdet i Region Sjælland i løbet af sommeren.

- Vi synes, det er rimeligt, at vi imødekommer medarbejderne i denne særlige situation, siger Anne Møller, og Folketidende har talt med den sygeplejefaglig evicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus, Inge Paamejer, der kan fortælle, at udsigten til en ekstra udbetaling hver måned har skabt jubel på fødegangen:

- Den har de taget imod med kyshånd, siger hun, men hvad siger du?