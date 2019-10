Alle sauna-gæsters skræk: Håndtag gik i stykker

Kunderne i træningscenteret Sats i Københavns Havn var målløse over den måde, personalet havde fixet håndtaget på døren ind til saunan.

- En saunadør skal ALTID lukke udad - af sikkerhedsmæssige årsager.

- Men i Sats i Blox åbner dørene til saunaen og dampbadet indad.

Tag fat under glasdøren

Sådan indleder P et brev til nationen!, om den mareridsagtige saunaoplevelse han havde i onsdag eftermiddag i det nye københavnske træningscenter i prestigebyggeriet BLOX.



P sidder gerne i sauna i en fuld time - kun afbrudt af små afkølinger - og han sidder der gerne om eftermiddagen, da der ikke er så fyldt i centeret. Men i onsdags blev hans saunatur afbrudt flere gange, da han skulle hjælpe folk med at komme ud af saunaen. Håndtaget var nemlig gået i stykker og repareret med en elastik.

Hans brev - som Sats svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således

Gummibånd og kuglepen istedet for håndtag

- Den ene havde tilsyneladende et problem med sin førlighed i den ene hånd/arm.

- Og jeg overhører, at en person (måske en ansat) fortæller personen, som ikke kan komme ud, at han bare kan tage fat under glasdøren. Men dette er noget vås, da der slet ikke er plads til fingrene.

- Situationen kunne have været farlig, hvis en person fik et ildebefindende eller lign.

- En anden ting kunne være at håndtaget var faldet af, så man ikke kunne komme ud.

- Og det var netop det, jeg oplevede.

- Man havde så udbedret skaden, ved at tage et gummibånd og en kuglepen og montere sammen som døråbner. Vanvittig konstruktion.

Folk var målløse

- Folk var fuldstændig målløse, der var ikke andre steder på døren, man kunne få fat og åbne den, skriver P, og i det svar Sats' nordiske pressechef Malin Selander har send til nationen!,oplyser man da også, at saunadøren HAR fået et rigtig håndtag nu:

- Vi har taget denne feedback meget alvorligt, og kan oplyse at saunaområdet straks blev lukket, og døren fixet med et nyt håndtag.

- Vi genåbner nu området, og gennemgår de interne procedurer, så vi for fremtiden undgår den slags episoder, skriver Malin Selander, Nordic Head of Communication & PR i Sats, der understreger, at omklædningsområdet inklusiv saunaen lever op til alle love og regler, men hvad siger du?