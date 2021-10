Alle varmepumpe-ejeres skræk

- Jeg har fulgt alle råd.

- Huset et topisoleret og opvarmet 100 % med varmepumpe.

- Og vi får allerede rabat på elafgiften, så det her forslag fra EU kommer ikke til at hjælpe mig med mine stigende varmeudgifter.

- Jeg ved godt at familier med naturgas- eller oliefyr også er hårdt ramt, men...

Betalte 33 øre sidste år - nu hedder det snart 119 øre

- Vores varmepumpe er på 14kW, og vores elregning fra oktober 2020 viser en kW pris på 33 øre.

- Vi har fast pris frem til 5/11, men SEAS skal lige nu have 119,28 øre pr. kW.

- Så vi skal have ny el-aftale til november, så der ryger vores pris op gennem taget.

Det er den her Lars har set hos elselskabet SEAS - og som han regnet sig frem til, vil koste familien 900 kr ekstra i hver vintermåned.

Betalte 8 kr sidste år - nu er det 11 kr pr liter

Sådan indleder Lars H et brev til nationen! om at være dobbelt ramt af de høje energipriser, der nu får EU Kommissionen til at bede regeringer rundt omkring i Europa om at hjælpe borgerne.

For med en varmepumpe, der kører på el - og en bil, der kører på diesel, og en del kilometer frem og tilbage på arbejde, så kan han se ind i nogle meget dyre måneder, hvor hans families samlede udgifter til energi vil stige flere tusinde kroner.

900 mere i el og 1200 mere i diesel - pr. måned

Hans brev - som du gerne må dele til andre varmepumpe-ddeselbilejere - fortsætter nemlig således:

- Vores hustand bliver altså ramt på mange fronter af disse sigende energipriser.

- Vores elforbrug er meget højere end en husstand, pga den elvarme.

- Og da jeg kører 170 km mellem Ringsted til Farum og tilbage til Ringsted igen med en stigning på snart 3,2 kr literen, er transport udgiften også høj, skriver Lars, der har styr på sine udgifter, og derfor også har sendt dieselregninger fra i år og sidste år med.

