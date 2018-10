Alternativet vil trykke flere slags penge

Valutaer kan antage mange former og funktioner. I bund og grund kan alt, hvad vi accepterer som betalingsmiddel, betragtes som valuta. Ved siden af den danske krone kender vi bl.a. til bonussmil, værdikuponer og gavekort, som virksomheder udgiver. De fungerer alle som komplementære betalingsmidler, i og med at de kan byttes til varer og services. Lokale betalingsmidler findes mange steder i verden og går et skridt videre i forhold til de førstnævnte, da de bliver accepteret af andre virksomheder i regionen, hvilket muliggør en aktiv handel (vi er p.t. særlig inspireret af "Chiemgauer" som har fungeret i over 12 år i nærheden af München og "Vtaler" i Østrig).

Lokale betalingsmidler kan kun anvendes i de butikker, der deltager i regionens projekt. Det vil typisk være små og mellemstore virksomheder, som har et tæt forhold til regionen og identificerer sig med den. Formålet med den lokale valuta er, at pengene cirkulerer i regionen og dermed skaber værdi for alle.



Komplementærbegrebet er yderst vigtigt i denne sammenhæng. Det lokale betalingsmiddel skal ikke erstatte den danske krone, men komplementere den. Det lokale betalingsmiddel cirkulerer hurtigere end kronen, hvilket medfører større likviditet til især små og mellemstore lokale virksomheder. Derudover hjælper lokale betalingsmidler med at etablere og styrke lokale handelsstrukturer og –fællesskaber. Den lokale økonomi bliver også mere robust overfor nationale eller globale finanskriser. Samtidig vil kronen fortsat bevare sin dominerende position og blive brugt til det store flertal af transaktionerne – det lokale betalingsmiddel er som sådan kun tænkt som et redskab til at understøtte kronen.

Kilde: Betalmeddjurs.dk