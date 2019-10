Amir tjener 400.000 kr: Hårdt når konen ikke kan arbejde

Amir har været i Danmark i 22 år, tjener gode penge som chauffør og bor i et kæmpe hus med konen og to små børn. Og derfor forstår han ikke, at hans sag om familiesammenføring har trukket ud i mere end halvandet år

- Mit navn er Amir.

- Jeg er far til to vidunderlige drenge på 2 og 3 år, og jeg er gift med en højt-uddannet kvinde fra Irak (ingeniør).

- For at forene min dejlige familie, så vi kan nyde hinandens tilstedeværelse, søgte jeg om familiesammenføring i januar 2018.

- Men de har udskudt sagen igen og igen, og det er først nu, at hun har fået tilladelse.

Amir synes sagen har trukket ud i alt for lang tid

Lægebesøg uden cpr-nummer - rædsomt

Sådan indleder Amir et brev til nationen! om at leve med en kæmpe usikkerhed for fremtiden og føle sig ignoreret af systemet. For imens han og konen og børnene har ventet på afgørelsen om familiesammenføring og de opholdstilladelser, der følger med, så har Amirs liv været ret så hårdt. Og han forstår ikke, at han - som tjener gode penge og har et stort hus - skal igennem så lang ventetid. Hans brev fortsætter derfor således:

- Der har været mange dårlige oplevelser.

- Almindelige dagligdags gøremål som sygehus/lægebesøg bliver nemlig til dagligdags rædsler, når man ikke har dansk cpr/folkeregister.

- Især når det drejer sig om børn på 2 og 3.

Jeg måtte knokle - mens min kone ikke måtte arbejde

- Min kone, som er uddannet civilingeniør med en uddannelse, som er anerkendt her i Danmark, har heller ikke kunnet komme ud i samfundet.

- Og så er der jo kun mig til at knokle.

- Og vi får heller ikke børnepenge.

- Det har taget rigtigt hårdt på os som familie, da børn ikke trives normalt med den usikkerhed, skriver Amir. Men hvad mener du?