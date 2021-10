Analyse af sæl-lort: Vildt meget torsk

Sælerne ved Bornholm spiser op mod 1600 tons fisk pr. år - og en analyse af deres lort viser, at sæler elsker torsk. Samtidig betyder nye EU-regler, at torskefiskerne i samme farvand kun må fange 600 tons torsk pr år. Men hvem har mest ret til torsken?

- Der findes to arter af sæler i danske farvande: spættet sæl og gråsæl.

- I den egentlige Østersø findes der primært gråsæler, bortset fra en lille bestand af spættede sæler i Kalmarsund.

- Omkring Bornholm er det derfor gråsæl fiskerne taler om.

En torsk til fiskeren - to en halv til sælen

Sådan lyder det nu fra DTU Aqua, som nationen! har bedt svare på, hvor mange fisk en sæl egentlig spiser.

Rigtig mange mener nemlig, at problemet med færre fisk - især torsk - i Østersøen skyldes sultne sæler. Og at det derfor er uretfærdigt at skære ned på fiskernes kvoter.

Forleden besluttede EU nemlig, at der kun må fiskes 595 tons torsk næste år i Østersøen ved Bornholm. Det er 88 procent mindre end de 4000 tons, der kunne fanges sidste år.

DTU Aqua har været meget grundige i det svar, de har sendt til nationen!. Hvis man læser det hele, kan man regne sig frem til, at for hver torsk, der ender i fiskernes net, ender der to en halv torsk i en sælmave:

De nordlige sæler æder sild

- Gråsælens fødevalg er forskelligt i Østersøen.

- I den nordlige del af Østersøen æder sælerne primært sild og brisling, mens torsk kun udgør en lille del af føden (ca.ti procent).

- Den nordlige del af Østersøen er udkanten af Østersø-torskens udbredelsesområde.

- For at få viden om gråsælernes fødevalg i den sydlige del af Østersøen igangsatte DTU Aqua i samarbejde med Københavns Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet for en del år tilbage (2014-2017) et studie af sælernes fødevalg ved Rødsand, Måklippan, Christians Ø og Ytklippan.

Men sydpå viser deres lort, at de spiser vildt meget torsk

- Her viste data, at størstedelen af sælernes føde ved Christiansø var torsk.

- En gennemsnitlig gråsæl æder dagligt ca. fem kg fisk.

- De 900 gråsæler ved Christiansø har et samlet årligt konsum af fisk på omkring 1600 tons.

15.000 sæler i Danmark

- Det vides ikke hvor stor en andel, der er torsk, men den må antages at være væsentligt højere end 10 procent, eftersom undersøgelser viste, at sælerne ved Bornholm havde store mængder af torsk i deres ekskrementer, helt op imod 90 procent, skriver DTU AQUA, der bemærker, at tallene kan være meget svingende fra år til alt, efter hvilke føde emner sælerne har tilgængelige.

I går kunne nationen! fortælle, at der er i omegnen af 15.000 sæler i de danske farvande. Og Danmarks Fiskeriforening har tidligere meldt om 200.000 sæler i hele Østersøen.

Hver sæl spiser op til fem kilo fisk i døgnet, men hvad tænker du?

