Andre kan se din stemmeseddel: OSCE sender valg-observatører til Sverige

Det er i mange tilfælde muligt for andre vælgere at holde øje med, hvilken stemmeseddel man vælger, siger en professor om den måde, svenskerne vælger deres politikere.

- At man først skal vælge sin valgseddel, der klart indikerer hvad man stemmer på, før man kan stemme, lyder ikke som et demokrati.

- Nærmere som et diktatur.

Sådan skriver Peter H i en af de mange undrende kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om at OSCE nu sender valgobservatører til Sverige. En af de ting valg-observatørerne skal undersøge, er den særlige svenske stemmeseddels-tradition, der betyder, at hver parti har deres egne stemmesedler:

Rystende

Det er første gang nogensinde, at organisationen sender observatører til Sverige. Ved tidligere valg har organisationen ikke fundet det nødvendigt, men ved dette valg er det altså anderledes.

- HAR boet 7 år i Sverige og det er den fulde sandhed!!

- Rystende!!!, skriver Henning H i en anden kommentar, og Christian V mener, at nogle partier har nydt godt af de mange stemmesedler:

- Så forstår man bedre at socialakrobaterne har siddet tungt på magten længe i Sverige.

- Fup og svindel , skriver Henning.

Den grundlæggede valghemmelighed

DR har talt Jørgen Elklit, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, der har rådgivet om valghandlinger verden over. Og han ville aldrig anbefale en valgmetode som den svenske:

- Det er i mange tilfælde muligt for andre vælgere at holde øje med, hvilken stemmeseddel man vælger.

- Jeg mener, at det bryder med det grundlæggende princip om valghemmelighed i demokratiske valg, siger Jørgen Elklit, mens Hans-Ivar Swärd, repræsentant fra den svenske valgmyndighed, fortæller, at vælgerne bare kan tage en håndfuld sedler og nøjes med at bruge en:

-Vælgeren kan tage en stemmeseddel fra alle partier med ind i stemmeboksen, hvis man vil være sikker på at kamuflere sit valg.

- Derinde kan man i hemmelighed putte den foretrukne seddel ned i konvolutten og smide de andre i papirkurven, siger han, men hvad siger du?