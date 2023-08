Anede det ikke: Emil skal til fin fest

Prins Christian - Danmarks næste kronprins - fylder 18 år til oktober. I går fik Emil fra Viborg at vide, at han skal med til festen på slottet

- Rigtig god fornøjelse.

Sådan skriver Edel B. i en kommentar på TVMidtvests Facebook-profil om en 18-årig ung mand fra Viborg, der nu er inviteret til gallafest fest på Christiansborg slot den 15. oktober fra klokken 17.00 til 22.00.

Ingen kommer foran i køen

Hoffet har nemlig fundet ud af, at to 18-årige fra hver kommune skal deltage, når prins Christian fylder 18. Og I Viborg Kommune trak de lod om invitationerne.

- Det er vigtigt, at alle har lige mulighed for at komme i betragtning til denne enestående oplevelse. D

- Derfor trækker vi ganske enkelt lod blandt de borgere, der fylder 18 år i august eller september i år.

- På den måde er der ingen risiko for, at der er nogen, der kan 'komme foran' i køen, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Katrine Fusager Rohde på kommunens hjemmeside. Emil - der slet ikke vidste, at han var med i puljen - anede intet:

Så ringede min far

- Jeg sad bare lige på loftet og snakkede med nogen venner over computeren.

- Så ringede min far og sagde, at der var nogen på kommunen, der godt ville have fat i mig. Så fandt jeg ud af, jeg havde vundet, siger Emil til TVMidtvest, men hvad siger du?