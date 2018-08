Anede ikke man skulle betale skat af præmier: Stort bingo center må lukke

Esbjerg Bingocenter har tabt til skattevæsenet, der fik medhold i, at der skal betales en afgift på 17 procent til staten på bingogevinster over 200 kroner. Så nu lukker de.

- Øv. Håber da I får det op at køre igen .

- Det har ihvertfald været en fornøjelse, at komme og spille banko hos jer i Esbjerg.

- Vi har ofte taget turen fra Hedensted (Horsens/Vejle) for at spille banko hos jer.

- Gode gevinster, og vigtigst af alt, så har I haft en personale/frivillig gruppe, der har behandlet os kunder på bedste vis ❤.

Hvad skal mor nu lave?

Sådan skriver Linette J på Esbjerg Bingo Centers Facebook-profil i en af de mere end 200 triste kommentarer, der er skrevet om at centeret lukker fordi myndighederne har pålagt centeret at betale op mod en halv million kroner i præmieafgift. Penge som folkene bag centeret ikke anede, de skulle betale. Mette R er også rystet:

- Hvad skal mor nu få tiden til at gå med , skriver hun i en kommentar til sin bror, og Mette S skriiver:

- Hvad er nu det for noget. .

Nu er der et krav på en halv million

Til jydskevestkysten.dk forklarer formanden for Esbjerg Bingocenters Støttekreds 2002, Karsten Brunsgaard, at lukningen skyldes at man har tabt til skattevæsenet, der fik medhold i, at der skal betales en afgift på 17 procent til staten på bingogevinster over 200 kroner.

- Noget som man ikke har været vidende om, og nu står man med et krav fra skat på lidt mere end en halv million kroner, oplyser formanden til avisen, og tilføjer at støttekredsen føler, at man er blevet en prøveklud, og at andre centre også vil blive ramt:

- Vi synes ikke det er fair, siger Karsten Brunsgaard til jv.dk, men hvad siger du? Og kan du huske sagen om SKAT, der konfiskerede en slikkasse med tyske sodavand på en arbejdsplads?