Anette blev tilbudt lejlighed ved en fejl: Hun er nemlig førtidspensionist

- Nå!

- Så er det derfor jeg ikke kan få en almen bolig i Greve.

- Jeg har været skrevet op i 5år. Og er en aktiv pensionist (uden job) som gerne vil flytte til noget mindre, men har fået at vide at der er 15 års ventetid.

- Til den tid er det nok bare en 1 værelses med låg jeg skal bruge. Det går godt i Danmark. .

Problemet er for få almene lejligheder

Sådan skriver Sussi N i en af de 26 kommentarer, der er skrevet på DRs Facebookprofil om de udlejningsregler, der i mange boligforeninger betyder, at folk i arbejde kommer forrest i boligkøen.

Reglerne er forskellige fra kommune til kommune, men 11 kommuner har oplyst at boligsøgende fra andre kommuner slet ikke kan blive anvist til en bolig, hvis de ikke er i arbejde eller under uddannelse. Og i det udsatte boligområde Værebro Park i Gladsaxe, kommer du forrest i boligkøen, hvis man har en bruttoløn 300.000 kroner årligt – eller som par på mindst 500.000 kroner årligt.

- Diskrimination og social udstødelse er tydeligvis OK i Danmark, ihvertfald så længe man ikke selv udsættes for det, men vejen dertil er blevet ekstrem kort .

Fik mig til at føle mig andenrangs

- Problemet er mangel på almennyttigt boligbyggeri, fremfor det massive ejerboligbyggeri i millionklassen, som kun de færreste har råd til..

- Det er og bliver et politisk valg, og dermed også et politisk ansvar, skriver Marianne J,, og til DR fortæller Anette B fra ballerup, at hun blev tilbudt en bolig, men at boligtilbuddet blev trukket tilbage, da hun oplyste at hun modtager førtidspension:.

- Først blev jeg meget skuffet, og så blev jeg gal, for det fik mig til at føle mig som et andenrangsmenneske, som ikke var værdig nok til at komme i betragtning, siger hun, men hvad siger du?