Anette har gjort rent i 20 år: Mangler kun 20 år før jeg kan gå på pension

Jeg håber I selv kan se, at I tager røven på en helvedes masse danskere, skriver Anette, efter at have læst om Lars Løkkes fine pensionsforhold

- En tidlig søndag morgen læser jeg i Ekstra Bladet, om Løkkes fede pension sammenlignet med rengøringsassistent Jette's pension.

- Jette er 51, hun kan knap nok se, hvordan hun klarer sit job, de sidste 14 år af hendes arbejdsliv, indtil hun fylder 65 år.

Vi har knoklet og vi har betalt jeres dyre fine uddannelser

Sådan indleder Anette A et brev til Ekstra Bladet om pensionsalder, arbejde - og forskellen på at være rengøringsdame og minister. Anette synes nemlig det er komplet urimeligt at hun skal arbejde 20 år til før hun kan på på pension. Og hun forstår ikke, at politikerne kan blive ved med at skrue på hendes og andre fra arbejderklassens pensionsalder. hendes brev - som du meget gerne må dele på Facebook - fortsætter derfor således:

- Vi danskere, i hvert fald os fra den såkaldte arbejderklasse risikerer at dø, før vi kan gå på pension.

- Mange af os er startet på arbejdsmarkedet som 18 årige, nogle endda før.

- Vi har betalt vores skat.

- Vores samfund fungerer nu engang bedst, når vi spæder lidt til kassen alle sammen.

- Mens vi, hele arbejderklassen har knoklet hele livet, og været med til at betale alle de dyre uddannelser, som vores akademiske politikere har, så vil de belønne os ved at franarre os vores pension.

Denne planche er hentet på seniorhaandbogen.dk

I tager røven på os almindelige danskere

- Skam jer !

- Jeg er 49 år, og kan måske gå på pension som 69 årig

- Jeg arbejder som serviceassistent på 20 år på et hospital, samtidigt er jeg også tillidsrepræsentant

- Har været aktiv på arbejdsmarkedet, siden jeg var 18 år

- Kære politikere jeg håber i selv kan se, i tager røven på en helvedes masse danskere !

- Som politikker vil man vel gerne have stemmer og taletid i medierne !

- Så se nu for pokker at nedsætte pensionsalderen, og sænk arbejdsugen fra 37 timer til 30 timer ugenligt.

- Flere arbejdsløse vil komme i arbejde, og flere vil dermed være med til at betale, til den store samfundskasse.

- Livet kan være så enkelt!, skriver Anette, men hvad tænker du?