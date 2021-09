Anjas tilbud: Lad mig passe min mor

Min mor har det ikke godt på det plejehjem hun bor på. Og jeg bor på et værelse, da jeg har mistet mit arbejde og siden mit hus, fordi jeg blev skadet i en trafikulykke. Så hvad med at kommunen giver os en fælles bolig, skriver Anja. Se hvad kommunen mener om det tilbud.

- Hej.

- Min mor er uddannet pædagog og har passet handicappede mennesker hele sit liv.

- Men for 12 år siden gik hun så meget ned med stress pga af min brors ADHD, at filmen knækkede for hende.

- Hun blev tvangsindlagt – og siden da har plejehjemmets læger fyldt hende med medicin. Hun har et elendigt liv.

Mor, bror og jeg har brug for hjælp

Sådan indleder Anja C et brev til nationen! om at have brug for hjælp, at have en mor, der har brug for pleje - og faktisk også om at have en bror, der har bruge for hjælp.

Anja – der før sin trafikulykke arbejdede med omsorg og pleje – har været så rar, at hun selv har formuleret en løsning på alle problemerne. En løsning, der kan give hende, moren og broren med familie et godt liv. Men den kræver at kommunen, Gribskov, tænker lidt ud af boksen og ’ser’ hele familien på én gang. Anjas løsning – som nationen! har bedt Gribskov om at kommentere – kommer her:

Og vi kunne bo sammen - og jeg ku' få plejeløn

- I første omgang har jeg og min mor søgt om en ældre/handicapvenlig-bolig. Så kan min mor komme væk fra plejehjemmet, og jeg kan få en bolig, da jeg selv har mistet mit hus og bor midlertidigt på værelse.

- Jeg har 24 års erfaring indenfor området på plejehjem hjemmepleje hospitaler psykiatrisk afdeling og bor steder. Men jeg kan efter min ulykke ikke arbejde som før, men ville godt kunne tage min mor hjemme med min svigerinde.

Min svigerinde skal også ansættes

- Så kommunen skal ansætte mig – og min svigerinde - til at passe hende med løn. Så slipper de for at bruge penge på hjemmepleje osv – og de slipper for at give mig kontanthjælp, akutbolig osv.

- Min bror – som faktisk var i Ekstra Bladet sammen med min mor i 1992, fordi vi ikke fik hjælp – bor i Spanien med kone og tre børn. Og hans liv er mere eller mindre ødelagt af den medicin han fik som lille. Det var faktisk i Ekstra Bladet engang.

Hvad siger kommunen til en borger med løsninger?

- Kommunen skal også hjælpe os med en handicapbil, så min mor kan komme rundt, skriver Anja, og nationen! har bedt Gribskov svare på, hvad de mener om en borger som Anja, der selv finder løsninger? Og om de kan se, at de ved at give en plejebolig, og ansætte to personer som plejere, hvoraf den ene står til at skulle modtage kontanthælp, faktisk kan gøre en god forretning? Og om de – hvis det hele ender som Anja har beskrevet – vil hjælpe med en handicapbil?

Kommunen: Der er forskellige ordninger

Og det svarer kommunen på sådan her:

- Gribskov kommune kan ikke kommentere på den konkrete sag og svare på personlige forhold i medierne.

- Helt generelt kan vi sige, at der findes forskellige ordninger, hvor pårørende kan få mulighed for at passe nærtstående eller opnå ansættelse som selvudpeget hjælper.

- Disse ordninger afhænger af konkrete forhold og vurderinger og at borgeren, det handler om, kan samtykke.

- Generelt kan vi også sige, at vi er optaget af at tænke helhed og på tværs af lovgivning, når borgerens behov tilsiger det, skriver centerchef i Center for Sundhed og Omsorg, Mette Bierbaum, men hvad siger du?