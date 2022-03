Anklage: Dræbte datter med skod-mad

Anklagemyndigheden i Wales mener, at et forældrepar skulle have grebet ind, da deres 16-årige datter blev mere og mere overvægtig. Nu er datteren nemlig død af sin fedme - og forældrene var til første retsmøde i går: anklaget for uagtsomt manddrab.

- Ret så kontroversielt emne, men jeg har i lang tid ment, at forældre har pligt til at sikre, at deres børn får en korrekt kost.

- Bliver så frustreret, når jeg ser overvægtige og usunde børn, hvis forældre har valgt den lette løsning.

- Håber virkelig at får forældre til at vågne op.

Sørgede ikke for ordentlig mad

Sådan skriver Mohammad A på Facebook om en retssag, der lige nu fylder en del i britiske medier. Et forældre par er nemlig anklaget for at være skyld i deres 16-årige datters død. Hun led af af fedme-relaterede sygdomme, og blev fundet død i sin seng i oktober 2020.

Skodmad i lang tid

I anklageskriftet, der blev læst op i retten i Welshpool Magistrates' Court i Wales i går, står der bl.a at forældrene ikke har sikret, at datterens kostbehov blev opfyldt i en længere periode, at at dette har ført til sygelig fedme.

Forældrene er også anklaget for ikke at sørge for at hun fik nok motion, var i en hygiejnisk tilstand og havde et sikkert og hygiejnisk miljø. Og for ikke at have søgt nødvendig lægehjælp.

Forældrene skal i retten igen d. 14. april, men hvad tænker du?