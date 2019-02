Anklage: Genbrugsbutikker ødelægger det for tøjbutikkerne

Udbuddet af ledige butikslokaler i Danmark er vokset med over 120.000 kvadratmeter på et år. En ekspert peger på, at genbrugsbutikkerne har en del af skylden.

- Mange af deres tjente penge går til velgørende formål så det, kommunerne/staten ikke ville betale til, betaler genbrugsbutikkerne.

- Og det kommunerne/staten ikke får ind i skatter, sparer de jo på en anden konto.

Frivillige pensionister fylder sig med livskraft

- For ikke at tale om de frivillige, som får en livskvalitet ved stadigvæk at kunne bruges, når de bliver pensionister.

- I stedet for at for 'visne' hjemme i sofaen, og fylde sig med alverdens nerve medicin , (selvfølgelig betalt - med tilskud - af kommunen), så kan de komme ud og blive fyldt med livskraft i samværet med andre mennesker.

Genbrugsbutikker fjerner grundlaget for tøjbutikker

Sådan skriver Henrik N i en kommentar på sn.dk om detailhandel-ekspert Bruno Christensens forklaring på butiksdøden i Danmark. Bruno - som peger på at genbrugsbranchen ikke betaler skat og moms og heller ikke betaler løn - siger nemlig:

- Genbrugsbutikkerne er til stor gene for den traditionelle handel.

- De fjerner grundlaget for de eksisterende butikker - især på beklædning.

De gør ikke noget godt for bymidten

- Dermed gør de ikke noget godt for bymidten, siger eksperten nemlig til avisen, men Henrik N er ikke den eneste, der synes han tager fejl.

- Genbrugsbutikker er jo også handel og giver liv i bymidterne. Er det bedre at lokalerne står tomme?

- Der vil komme flere af den slags, da vi bliver nødt til at lægge vores forbrug om af miljømæssige årsager, derudover kommer der flere og flere fattige.

Når jeg besøger Præstø

- Skal de ikke også kunne købe tøj eller er bymidten kun for rige, skriver Sille S i en anden kommentar (fundet på SN.dks Facebook-profil), mens Betina S har ondt af de personer, der prøver at drive en almindelig forretning:

- Det er svært nok at være selvstændig i en lille by.

- Men alle de genbrugsbutikker gør det ikke nemmere.

- Det er altid det første jeg tænker på når jeg besøger Præstø, skriver Betina, men hvor ligger du i genbrugsbutiksdebatten?