Anklager p-firma for foto-snyd: Skjuler p-skive med bøde

Tor synes, at den p-vagt, der gav ham en bøde for at parkere uden skive, har været meget kreativ, da bevis-billederne blev taget.

- Det starter med, at jeg den 15. november kører til Hillerød sammen med min kæreste for at købe sushi.

- Vi parkerer på Føtex' parkeringsplads og går over på den anden side af gaden og henter sushi.

Der sad ikke nogen bøde

- Omkring 20 minutter senere kommer jeg tilbage til bilen, og ser godt nok en p-vagt luske rundt. Jeg tænker dog ikke videre over det, da jeg ikke har noget i forruden, da vi kører derfra.

Sådan indleder Tor J et brev til nationen! om den i hans øjne komplet urimelige p-bøde, han har kæmpet med Onepark om siden november. Tor føler nemlig, at Oneparks parkeringsvangt har været meget kreativ, da foto-bevismaterialet for den påståede manglende p-skive skulle tages. Og derfor vil han gerne høre, om andre har været ude for noget lignende - og hvad de har gjort. Hans brev - som Onepark i fredags fik mulighed for at kommentere - fortsætter nemlig således:

Men så fik jeg brev nogle uger senere

- Et par uger senere får jeg et brev med en bøde, og da jeg går ind på Oneparks hjemmeside og kigger, kan jeg se at billederne slet ikke viser min p-skive, som er en forholdsvis lille Nanopark.

- Til trods for adskillige klager - og at det ene billede faktisk viser min p-skive, der er dækket af vinduesvisker, og at de andre billeder viser, at den dækket af en bøde - holder de fast i at 'det er bare sådan det er, du skal betale'.

Når man bruger zoom kan man se p-skiven

- Jeg har nu gransket deres billeder og fundet ud af, at på det ene billede kan man faktisk - ved at zoome ind - SE, at p-vagten har taget billedet så den dækker min Nanopark. Eller det vil sige, alt ud over kanten af den.

De har sat den i bero - men vil have penge

- Så den ER der. Den ER synlig. Så længe man gider gå mere end 10 cm for at få en vinkel, så man rent faktisk kan se mit instrumentbræt.

- Jeg synes det er ret så tragikomisk, specielt fordi de fastholder, at den skal betales, selvom den PT er sat i bero grundet min kontakt til dem, slutter Tor.

nationen! skrev fredag til Oneparks pressemail, og spurgte, om de kan afvise, at der bag bøden på deres foto-bevis, gemmer sig en p-skive?

Onepark er endnu ikke vendt retur med et svar, men hvad tror du?