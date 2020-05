Anklager rejseselskab for tyveri

- Vi er en familie på 16 personer, som bestilte en rejse hos Sunweb med afgang her i maj.

- Min far og stedmor bliver begge 60 år, og de har sparet op de sidste år, for at kunne give hele familien sådan en oplevelse sammen.

Rejsen blev naturligvis aflyst

- Det var deres drøm at kunne fejre den med sådan en oplevelse. Men sådan skulle det jo ikke gå, for rejsen blev naturligvis aflyst pga. Covid19. - Og dette er selvfølgelig som det skal være.

Sådan indleder Sofie H, der er en af de mange tusinde danskere, der har fået ødelagt drømmen om ferie og udlandseventyr af corona, en mail til nationen! Sofie har nemlig - siden ferien blev aflyst - kæmper for at komme i kontakt med Sunweb, for at høre hvad hun skulle gøre for at få de 21.403 kr. retur, som familien allerede havde indbetalt. Men hun føler ikke hun har fået svar, og på firmaets Facebook-side kan man faktisk se, at hun ikke er den eneste, der er utilfreds. Hendes klage - som Sunweb gerne vil kommentere - fortsætter nemlig således:

Men de har lukket telefonerne

- De har ignoreret mine sidste 9 mails, trods det, at de skriver at man får svar inden for 1-3 dage.

- Det er 14 dage siden jeg sendte den ene...

- Jeg er chokeret over deres opførelse og måde at takle denne situation på.

- De sidder og bruger tid på at ligge billeder op på Facebook, om at man skal drømme sig der hen, men de bruger ikke tid på at svare deres kunders henvendelser..

Hvad fanden er det for en opførsel

- Min far er lastbil chauffør og min stedmor er førtidspensionist. De har ikke særlig mange penge.

- De har sparet op i jeg ved ikke hvor lang tid for at kunne give familien denne ferie.

- Nu kan vi ikke engang fejre deres 60års fødselsdag i et sommerhus, for det har de ikke råd til, så længe Sunweb fastholder vores penge..

Synes det er tyveri

- Jeg syntes det decideret tyveri!, skriver Sofie, der onsdag modtog en mail fra Sunweb, der gør det klart, at der ikke er nogen penge på vej i år. nationen! har talt med Sunweb, der har sendt denne forklaring:

- Her er hvad vi har kommunikeret til vores gæster som skulle have rejst efter den 14/4 – rejsende før denne dato har vi tilbudt nedenstående, eller fuld refusion:

'Kære gæst,

Vi ved at du har ventet længe på nyt fra os vedrørende din aflyste rejse. Coronavirus har ramt os og resten af den danske rejsebranche hårdt, og vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, som ingen kunne forudse eller forberede sig på.

Alle kæmper lige nu for at komme igennem krisen, og i denne mail vil du finde vores løsning på dette. Vi takker for din tålmodighed.

Regeringens hjælpepakke hjælper ikke dig

Regeringen har vedtaget en hjælpepakke, som har til formål at redde den danske rejsebranche for den akutte likviditetskrise, som den står overfor lige nu. Selvom Sunweb Group er registreret hos Rejsegarantifonden og opererer fuldstændig i overensstemmelse med danske love og regler, kan Sunweb Group ikke modtage hjælpepakken fra den danske regering. Sunweb Group har, helt lovligt, stillet sin garanti i den hollandske rejsegarantifond, men kan af den årsag ikke benytte Folketingets hjælpepakke, jf. den danske rejsegarantifond. Selvom EU-kommissionen forlanger, at alle danske rejsende skal være omfattet af hjælpepakken, er dette desværre ikke tilfældet.

Med andre ord er det ikke alle danske forbrugere, som er sikret refusion af deres annullerede rejser ved hjælp af de hjælpepakker, som regeringen har forhandlet på plads. Sunweb Group sender mere end 125.000 gæster afsted hvert år, hvorfor det er højst mærkværdigt, at vi ikke er del af en ordning, der skal redde den danske rejsebranche og de berørte danske gæster. Vi har derfor udfordret denne beslutning, men efter en lang kamp er det endnu ikke lykkedes med at ændre den.

Vi ser vouchers som den bedste løsning

Både EU-kommissionen og et flertal i folketinget anbefaler en voucherløsning, som både sikrer at du ikke mister værdien af din rejse, samtidigt med du kan være sikker på at kunne benytte den danske rejsebranche fremover.

En branche som under coronakrisen har vist sit værd, når det uventede sker og træder til med hjælp på rejsemålene og i forbindelse med akutte hjemrejser.

På baggrund af dette, ser vi tilgodebeviser (vouchers) som den bedste løsning, som sammen med en lang række fordele, tilgodeser dig som gæst, både nu og i fremtiden.

SGR coronavoucher

Din rejse blev aflyst pga. helt særlige omstændigheder i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Du vil modtage en voucher med det beløb, som du har betalt for din aflyste rejse. Denne personlige SGR coronavoucher giver dig mulighed for at bestille en erstatningsrejse på et senere tidspunkt, når det igen bliver muligt at tage på ferie.

Dine penge er sikret

Coronavoucheren er udarbejdet i samarbejde med den hollandske rejsegarantifond SGR. Sunweb Group er medlem af SGR. Hvis en rejsearrangør, der er medlem af SGR går konkurs, og du stadig har en ubrugt SGR coronavoucher, vil beløbet blive refunderet af SGR. Dine penge er hermed sikret

Tilbagebetaling efter 12 måneder

Benytter du ikke din SGR coronavoucheren inden 12 måneder fra datoen, hvor du modtager din voucher, kan du bede om en fuld refusion af dit indbetalte beløb, eller det beløb som ikke er benyttet til en ny rejse.

Prisgaranti

Det forventes, at priserne på rejser kommer til at stige efter krisen, og derfor er der tilknyttet en særlig prisgaranti til din SGR coronavoucher, som betyder, at du vil kunne købe den samme rejse næste år til samme pris som i år – se mere her: https://www.sunweb.dk/corona-voucher/corona-voucher-og-prisgaranti.

20% bonus – din voucher har højere værdi

Ønsker du en helt anden rejse, lægger vi 20% af værdien af din aflyste rejse oven i din SGR coronavoucher, som du kan benytte, når du bestiller din erstatningsrejse.

Tryghed

Det er vigtigt for os, at du glæder dig og føler dig tryg ved din kommende ferie. Du kan derfor helt op til 14 dage før afrejse ændre din rejse kvit og frit til en anden rejse, dog senest 31/8.

Når du tager imod SGR coronavoucheren, er du med til at sikre Sunweb Group og vores ansatte fortsat kan tilbyde billige rejser, danske guider og tryghed på rejsen. Vi håber, at denne mail afklarer situationen og forklarer hvorfor en voucherløsning er den bedste for alle parter.

Du vil modtage en mail med din SGR coronavoucher indenfor de næste 2 uger, samt mere information om, hvordan og hvornår du kan indløse den.

Få besvaret alle dine spørgsmål om SGR corona-voucheren her: https://www.sunweb.dk/corona-voucher/faq

De bedste hilsener, skriver Mattijs ten Brink, CEO, Sunweb Group og Deniz Jensen, direktør, Sunweb Group Scandinavia, men hvad tænker du?