Anklaget for Ukraine-fup

- I er fantastiske!

- Er stolt af at være kunde hos en forretning, der har så stor samfundssyn og næste kærlighed!!

Glæder mig til mit garn

Sådan skriver Karin S. i en kommentar på garnforretningen Knitting for Olives Facebook-profil om den svimlende donation på 1,8 mio kr - hele lørdagens omsætning - der er er sendt afsted til Røde Kors' arbejde i det invaderede land.

- FLOT omsætning.

- Er glad for at kunne støtte og glæder mig til at få mit garn og opskrifter, skriver Marianne M. og Annette H. fortsætter:

Super flot, men ....

- Super flot - men jeg er simpelthen nødt til at spørge - har vi virkelig købt for 1.8 millioner i lørdags?

Og Marianne er ikke den eneste, der har svært ved at tro på at en garnforretning kan omsætte for næsten to millioner kroner på en dag. Lone L. ringede således tidligere mandag, og bad nationen! afsløre det 'fup' og plattenslageri, hun mente garnforretningen havde gang i.

- Det kan jo ikke passe, at de kan sælge for 1,8 millioner kroner på én dag, sagde Lone.

Donerede 600.000 til Afghanistan i august

Men det kan det - og Pernille fra Knitting for Olive har sendt beviset til nationen! - det kan du se nedenfor:

- På en normal dag omsætter vi for 30-50.000 kr, men folk har virkelig gerne ville støtte Ukraine.

- Da vi lavede samme støtte-aktion for Afghanistan, omsatte vi for cirka 600.000 kr, som vi kunne donere til Røde Kors, siger strikke-Pernille til nationen!.