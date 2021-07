Anonym dansker: Bare vi taber

- Har du set de smittetal, der lige er offentliggjort?

- 689 personer er positive.

- Det er de højeste tal i en måned, og smitten stiger dag for dag.

Sådan ser smittekurven ud. Kilde: Statens Seruminstitut

Folk fester løs

- Det er jo heller ikke så mystisk, når man ser hvordan folk bare fester løs i store forsamlinger, når der er fodboldkampe og glemmer alt om at holde afstand.

- Det ender galt.

Sønder og sammen

Sådan lød det her til eftermiddag i nationen!-telefonen, da en mand, der vil hedde 'anonym dansker' ringede ind for at fortælle, HVOR bange han er for at fodboldeuforien ender i en ny og omfattende nedlukning af Danmark.

Manden tør ikke stå frem med navn, da han godt ved, at han ville blive kritiseret sønder og sammen for sit opråb. Og han vil ikke engang få konen til at sende et foto af ham, hvor han sidder med ryggen til foran sit fjernsyn. For hans budskab lyder nemlig sådan her:

Håber virkelig vi taber

- Jeg håber virkelig at vi taber i aften, så der ikke bliver mere fest.

- Og jeg håber at alle, der overvejer at gå på gaden og drikke sig fulde sammen med en masse fremmede mennesker, læser det her, og overvejer hvad de har gang i.

- Jeg ringer til jer, for jeg har prøvet både Kulturministeriet, Sundhedsministeriet og også udenrigsministeriet, men de virker helt ligeglade, lød det fra 'anomym dansker', der skal se kampen med familien i sit hjem.