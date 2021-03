Ansætter kvinder: Fem mænd mister job

Skal vi vælge at ansætte mænd, blot fordi de er mænd - når der er bedre kvalificerede ansøgere? Nej, lyder det fra Hjulsøgårdfonden, der fra 1. januar har stået for misbrugsbehandlingen i Kragskovhede Statsfængsel.

- Hjulsøgårdfonden overtog misbrugsbehandlingen i Statsfængslet på Kragskovhede pr. 1/1-21.

- Før blev behandlingen varetaget af Opbygningsgården - her var der ansat fem mænd og syv kvinder.

Ingen af mændene kom til samtale

- Hjulsøgårdfonden bad alle 12 medarbejdere om at søge deres egne stillinger, hvis de var interesseret.

- Fire af de fem mænd søgte.

- Ingen af mændene kom til samtale.

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra en person, der kender til forholdene på Kragshovhede – en person, som ikke ønsker at stå frem med navn, da vedkommende frygter repressalier fra f.eks. indsatte, ansatte og ledere.

Der er kun mænd i fængslet

Personen fortæller, at adskillige af de kvinder, der var ansat, har fået tilbudt job hos den nye misbrugsbehandler. Og at de andre , der har fået arbejde i fængslets misbrugsafdeling, OGSÅ er kvinder. Personen mener, der er er tale om et ligestillingsproblem, og det har nationen! derfor bedt Kriminalforsorgen og Hjulsøgårdfonden svare på. Brevet fortsætter nemlig således:

- Tre af de tidligere syv ansatte kvinder fik jobbet – og da stillingerne blev slået op, blev ingen mænd kaldt til samtale, udover én til varetagelse af et værksted.

- Så resultatet er nu, at på Kragsskovhede Statsfængsel styres misbrugsbehandlingen af 10 kvinder og én mandlig ansat i værkstedet.

- Fængslet er udelukkende et fængsel for mænd primært alderen 18-40 år.

Ti mænd i et kvindefængsel - og en kvinde til køkkenet?

- Hvor er de mandlige rollemodeller henne?

- Og kunne man forestille sig det modsatte: at der blev ansat 10 mænd i et kvindefængsel og 1 kvinde til varetagelse af køkkenfunktionen, skriver personen og Kriminalforsorgen har set brevet og de svarer således:

- Kragskovhede Fængsel har pr 1. januar 2021 skiftet leverandør på misbrugsbehandling i forbindelse med, at opgaven har været i udbud.

- Leverandøren skal indenfor rammerne af kontrakten med kriminalforsorgen levere misbrugsbehandling på fængslet.

Kriminalforsorgen: Leverandøren bestemmer

- Leverandøren ansætter således de medarbejdere, som leverandøren finder har den rette faglighed til at løse opgaven.

nationen! har også bedt Hjulsøgårdfonden om at kommenterer kritikken, og de vil gerne svare lidt mere detaljeret, da de synes brevet er 'meget uberettiget og med faktuelle fejl':

- Et vilkår ved at arbejde med misbrugsbehandling i Kriminalforsorgen er, at vi hvert fjerde år skal søge udbuddet på ny.

- Vi har i mange år haft behandlingsansvaret i Enner Mark Fængsel, og da Kragskovhede Fængsel og Enner Mark Fængsel kom i udbud sammen, var det afgjort, at mindst en af os ville miste muligheden for at kunne fortsætte vores arbejde som hidtil.

De gamle medarbejdere fik en mulighed

- Her blev Hjulsøgårdfondens ansøgning vurderet væsentlig bedre end den tidligere udbyder, hvorfor vi fik kontrakten.

- Hjulsøgårdfonden har ikke fyret nogen fra tidligere leverandør, da de aldrig har været ansat hos os.

- Medarbejdere hos den tidligere leverandør fik mulighed for at kontakte Hjulsøgårdfonden med henblik på at blive ansat i en ny stilling, en ny virksomhed og et nyt behandlingskoncept - på samme vilkår som eksterne ansøgere.

- Vi har mange års erfaring i at levere misbrugsbehandling både i og uden for Kriminalforsorgen, og for os har et bestemt køn aldrig været afgørende for, om vi kan lave god misbrugsbehandling.

Vi ansætter folk med den rigtige faglig profil

- Vi ansætter de personer, som har den faglige profil, vi søger, og som kan agere i Kriminalforsorgen.

- Vi tilstræber en høj grad af diversitet i vores sammensætning af personale, så vi sikrer mangfoldighed i vores arbejde, såvel som et velafbalanceret team.

- Derfor fravælger vi ikke personer på baggrund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Skal vi ansætte mænd - bare fordi de er mænd?

- Og på samme måde tilvælger vi heller ikke ovenstående, blot fordi de fx har et bestemt køn.

- Skal vi vælge at ansætte mænd, blot fordi de er mænd - når der er bedre kvalificerede ansøgere?

- Nej. Vi vælger den bedst kvalificerede og egnede kandidat til stillingen og teamet. Alt andet vil være forskelsbehandling, skriver Hjulsøgårdfonden, men hvad tænker du?