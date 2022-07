Ansat i 23 år: Kom med pengene

I Herlev mangler Vita sin pension - og nu kan hun ikke betale husleje. - Vi kan desværre konstatere, at der er for mange, som stadig mangler at få deres pension, skriver kommunen til nationen!. Mangler du også dine penge?

- Hej.

- Jeg har været ansat i Herlev Kommune som tjenestemand.

- Jeg blev ansat i 1981 og gik på pension i 2004.

- Jeg arbejdede i Børne- og Kulturforvaltningen som overassistent.

Hverken kommune eller bank kunne hjælpe

Sådan indleder Vita M et brev til nationen! om at modtage tjenestemandspension – og så pludselig ikke modtage pension. For selv om hun som sædvanlig modtog en lønseddel forleden, hvoraf det klart fremgår at pengene ville stå på hendes konto d. 30. juni, så kom de ikke.

Hendes brev – som nationen! har bedt Herlev Kommune om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Ved henvendelse til kommunen, fik jeg at vide, at det er bankerne, der var skyld i dette.

- Men ved henvendelse til min bank, fik jeg at vide, at de intet kendte til dette.

Rigtig mange har oplevet forsinkelser

- Vi skal betale husleje. Dette har vi desværre midler til, skriver Vita, og nationen! har spurgt kommunen, hvad der er gået galt – og hvor mange der er ramt – og hvornår Vita får sin pension, og det svarer kommunen på sådan her:

- I Herlev Kommune har vi udbetalt løn og pensioner som vi plejer, men rigtig mange danskere har oplevet forsinkelser i udbetalingen af deres løn, pension eller SU torsdag den 30. juni.

- Det skyldes en fejl hos datacentralen SDC, der leverer systemer til en lang række danske banker.

Og mange mangler stadig

- De fleste har modtaget deres udbetaling nu, og vi kan desværre også konstatere, at der er for mange, som stadig mangler.

- Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem, som stadig ikke har fået udbetalt deres løn eller pension, skriver kommunen, men hvad med dig?