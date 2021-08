Ansatte får bonus: Helt fortjent

Salling Groups omsætning steg sidste år med mere end 4 mia. kr. og nåede for første gang i koncernens historie et niveau på over 60 mia. kr. Det skal de ansatte have del i.

- Det kunne regeringen lære noget af i forhold til de offentlige ansatte.

Sådan skriver Bethina P. i en af de 34 kommentarer, der er skrevet på Stiften.dks Facebook-profil om de cirka 9000 ansatte i Salling Group, der får lidt ekstra bonus sammen med lønchecken her i slutningen af august måned.

Tre års ansættelse

Det er medarbejdere i blandt andet Bilka, Føtex, Netto og Salling stormagasiner, der skal have dele i alt 15 milioner kroner - og det er Salling Fondene, der deler ud af pengene, der kommer fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

- Det er vores medarbejdere, der gør, at vi kan levere de bedste kundeoplevelser, investere i bæredygtige løsninger og drive en forretning, som sikrer, at Salling Fondene hvert eneste år kan give en del af vores overskud tilbage til samfundet gennem donationer.

Helt fortjent

- Derfor er det helt fortjent, at en del af fondens overskud på denne måde også kommer en lang række medarbejdere til gode, siger Per Bank, der er formand i Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og adm. direktør i Salling Group til Stiften. For at få den ekstra bonus, skal man have været ansat i hele perioden fra 2017 til 2020.

- Nu skal du ikke få stress over, hvad du skal bruge alle de penge til, skriver Niels P. i en anden kommentar henvendt til vennen Jørgen M.

I snit får de ansatte nemlig lidt over 1500 kr. hver.