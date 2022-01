Apropos affald: 69.000 tons vindmølleskrot

Hvilken energiform skaber mest affald? Atomkrafttilhængere peger nu på, at vindmølle-vinger er et kæmpeproblem.

- Det vi kalder affald (fra atomkraftværker red.), er egentlig blot brugt brændsel, som er et solidt metal indkapslet i keramik, nemt at opbevare.

- Det gør vi i dag i beholdere af beton, som kan holde i 100 år. En sådan vejer 180 tons, så den går altså ikke lige nogen steder.

- Efter op til 6 år i en reaktor, har det også kun brugt 5 % af energien, hvorefter det kan genanvendes til nyt brændsel.

Atomaffald vs vindmølleaffald

- Det gør man i dag i Frankrig, Rusland og Japan.

- Brændslet er således ikke affald, det er en værdifuld ressource og der er enormt meget energi tilbage i det – efter en enkelt tur igennem en letvandsreaktor.

- Det er langt nemmere at håndtere end de enorme mængder vi får fra vindmøllervinger, som vi i dag graver ned selv her i Danmark eller fra solpaneler som indeholder tungmetaller som er giftige til den dag jorden ikke eksisterer mere.

Blåt EU-stempel til a-kraft på vej

Sådan skriver Jens D i en af de - hold fast - 2000+ kommentarer, der er skrevet på DR Deadlines Facebook-profil efter en debat mellem klimaminister Dan Jørgensen og Pernille Vermund om atomkraft.

300 tons gravet ned på Lolland

Mange er nervøse over det radioaktive 'affald', man får ud af atomkraft, men åbenbart er der også et problem ved vindmøller.

REFA, der driver 17 genbrugspladser på Lolland-Falster oplyser således til nationen! at man har 300 tons vindmølleskrot i deponi.

8000 tons - plus 61.000 tons

Og Lykke Margot Ricard, der er lektor i innovation og produktudvikling på Syddansk Universitet, har regnet sig frem til, at Danmark - i de 23 år, der er gået siden de første vindmøller begyndte at blive pillet ned – har skulle deponere 8.000 hele ton glasfiber-affald. Og at Danmark kan se frem til cirka 61.000 tons vindmølleaffald mere de næste 23 år.

- Vi får syv gange mere affald fra vinger, sagde lektoren til DR i december 2020 i artiklen Udtjente vindmøllevinger hober sig op på lossepladser - og der vil kun komme flere i fremtiden.

Måske kan vindmøllevinger bruges i cement?

I dag kan 85 til 95% af en vindmølle genanvendes, men en omkostningseffektiv genanvendelse af kompositmaterialerne i vingerne er fortsat en udfordring.

Derfor gav den danske Innovationsfond sidste år støtte til et treårigt projekt, der skal forsøge at gøre det til en god forretning, at genanvende vindmøllevinger ved hjælp af bæredygtige løsninger.

De tre muligheder for genbrug af vindmøller, er mekanisk knusning af vindmøllevinger, så materialet kan genanvendes i forskellige produkter og processer.

Knust vingemateriale til cementproduktion; samt en metode at separere kompositmaterialer under høje temperaturer, også kendt som pyrolyse.

Kæmpe aftale om havvind på plads

12 kubikmeter atomaffald pr år i Danmark

På Foreningen Atomkraft-JaTak.dks side skriver fysiker, phd Ras Toft-Petersen, at der lige nu er i alt 250.000 tons atomaffald fra alle de atomkraftværker, der har eksisteret hidtil. Det er meget tungt, og vil derfor fylde en kasse på 30 x 30 x 30 meter.

Hvis Danmark gik all-in på atomkraft til elektricitet, ville vi hvert år ende med 110 tons højradioaktivt affald, eller ligegodt 12 kubikmeter, skriver fysikeren, men hvad tænker du?