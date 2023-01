Arbejd mer': Laver en vild Mette F.

I Danmark holdt statsminister Mette Frederiksen en nytårstale om, at vi skal arbejde én dag ekstra hvert år. I Frankrig holdt præsident Macron en tale om, at han synes folk skal arbejde to år ekstra

- Som jeg lovede jer, vil dette år være året for en reform af pensionssystemet.

- En reform, der har til formål at sikre balance i vores system i de kommende år og årtier.

Nødvendigt at arbejde mere

Sådan sagde den franske præsident, Emmanuel Macron, i sin tale nytårsaften - og i dag kommer lovforslaget, der, hvis det bliver vedtaget, betyder, at man skal være fyldt 64 år, før man kan gå på pension i Frankrig.

Vi bliver ældre

I Tyskland er pensionsalderen 66, i Storbritannien 67. Svenskere, estere og hollændere skal op omkring 70 år og i Danmark hæver vi gradvist pensionsalderen fra 67 år, fordi vi lever længere. For folk født i 1963-1966 er den 68 år. For folk født i 1967-1970 er den 69 år, og er man yngre, skal man regne med en pensionsalder på 70-72 år. I Frankrig er pensionsalderen 62 år:

- Vi er nødt til at arbejde mere, sagde Macron videre i sin nytårstale, og ifølge flere franske medier og Politico.eu kan han godt forberede sig på demonstrationer og strejker - måske endda på linje med de protester, der ramte landet, da han hævede afgifterne på benzin i 2018.

Folket kan få en sejr

- Det er svært at demonstrere imod inflation, og man kan ikke bede Putin om at sænke prisen på gas.

- Men folk kan godt tro, at de kan opnå en sejr ved at få regeringen til at opgive reformen, siger Bruno Jeanbart, næstformand for meningsmålingsinstituttet OpinionWay til Politico.eu, men hvad siger du?