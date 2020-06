Arbejdede trods corona: Får kvart milliard

I Australien kan 100.000 ansatte i supermarkedskæden Woolworth se frem til at modtage en klækkelig coronabonus på samlet en kvart milliard for deres indsats i en udfordrende tid

- Vi kan ikke finde på nogen bedre måde at takke og anerkende vores medarbejdere på end ved at gøre dem til aktionærer i vores selskab.

Sådan siger Brad Banducci, topchef for den Australske supermarkedsgigant Woolworth til avisen Sydney Morning Herald om de aktier og gavekort, der er på vej til cirka 100.000 af firmaets ansatte. Medarbejdere, der har arbejdet fuld tid under coronakrisen, kan således se frem til hver at få 22 aktier, der i dag er cirka 3500 kr værd, mens deltidsansatte får aktier i forhold til deres arbejdstid:

Se også: Siger nej til tocifret millionbeløb

Vi har kæmpet som et hold

- Først var der protesterne i Hongkong, tørken, skovbrandene, culkanudbruddet og nu til slut covid-19.

- Vi har kæmpet sammen som et hold og støttet hinanden, vores kunder og de samfund, vi operer i, fortsætter chefen, der får en del ros på Facebook.

- Vores lokale Woolworth-teams har virkelig fortjent det her.

- De har været fantastiske, skriver M. Jones således i en af de 457 kommentarer, der er skrevet om bonussen på avisens Facebook-profil, og Deborah B mener også det er fuld fortjent.

Se også: Ingen respekt: Skulle arbejde på datters fødselsdag

Kunderne skal også have lavere priser

- (Firmaet) har tjent milliarder på den her virus.

- Og de havde ingen varer tilbud, så vidt jeg har kunne se.

- Det må også være på tide, at give kunderne nogle lavere priser, og flere australske varer på hylderne, skriver Deborah.

I Danmark har Salling Group, der har Bilka, Netto og Føtex, øget salget af fødevarer med ti procent, siden corona lukkede landets restauranter, men hvad siger du?