Arbejdsløs: Problemet er kræsne chefer

- Og vi er mange som søger skånejob.

- Men det er svært at finde nogle, der vil ansætte (én) nogle timer om ugen.

- Så det er også firmaerne som er kræsne.

Akut mangel på arbejdskraft

Sådan skriver Bendine F. i en af de - hold fast - 604 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de problemer danske virksomheder har med at skaffe medarbejdere.

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser 11.200 kontanthjælpsmodtagere og 83.900 på dagpenge.

Du husker måske nationen!-debatten fra sidste uge om Hotel Hjedding i Ølgod, der har søgt forgæves efter arbejdskraft, og derfor måtte lukke ned dagens ret og grill-mad. Og den om ældrechefen, der manglede ferieafløsere: 40 ubesatte jobs - 738 arbejdsløse: Hvad sker der? fra juni. Og nu er situationens alvor også gået op for regeringen, der nu indkalder arbejdsgivere og fagbevægelse til møde:

- Der er nogle brancher, som er i akut mangel på arbejdskraft.

Hvad kan vi gøre nu?

- Der vil vi gerne sammen med parterne sætte os ned og finde ud af, hvad vi kan gøre nu og her for at hjælpe de virksomheder, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til DR Nyheder, men Bendine er ikke den eneste, der peger på at arbejdsgiverne stiller for mange krav:

- Hm, jeg søger alt fra lager til administrative jobs, men får afslag på afslag.

- Måske skulle arbejdsgiverne være mindre kræsne, skriver Inger J. i en anden populær kommentar, og Karin J er enig:

Alle hakker på de ledige, men....

- Jeg ved desværre, at en del af de ledige, på en eller anden måde er lidt 'skæve'.

- Og som arbejdsgivere ikke vil ansætte. De har måske heller ikke den bedste intelligens.

- Men det er stadig mennesker, der kunne passe et job, der ikke kræver raketvidenskab som grundfag.

- Men alle hakker på de ledige.

Hvad med dem der ikke ansætter de ledige?

- Men hvad gør man ved det, at der er mange arbejdsgivere der bare vælger dem fra, skriver Karin J., der synes der skal stilles krav til arbejdgiverne:

- De ledige SKAL tage jobs, ja, men hvorfor stiller man aldrig krav til arbejdsgiverne, skriver spørger Karin, men hvad svarer du?