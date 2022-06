Arne til tour'en: Skrid hjem

Der bliver massive gener for trafikken og regningen løber op i 180 millioner. Men er Danmark for lille til Tour de France? Ja, mener Arne

- Lars Løkke og de andre, der var involveret i at få Tour de France til Danmark, burde personligt betale, hvad det koster.

- Det er jo himmelråbende mange millioner, der bliver brugt på et cykelløb.

- Mens de gamle, de syge og børnene hele tiden får at vide, at der skal spares.

Sådan lyder det fra Arne V. i nationen!-telefonen om de små 200 millioner skattekroner det koster at have besøg af det store franske cykelløb i tre dage.

Verden er åbenbart vigtigere

Arne fatter ikke hvad det hele skal gøre godt for. Og han vil gerne høre, hvor mange der er enige med ham i Tour de France burde foregå i Frankrig. Hans sure opstød fortsætter derfor således:

- Det er som om, at vi i lille Danmark hele tiden skal vise os frem i verden. Og at de danske politikere er mere interesseret i et gøre god figur i udlandet, end på at sørge for at danskerne har det godt.

Og vi bliver generet

- Og tænk så også på alle de mennesker, der i næste weekend bliver genereret af cykelløbet.

- Nej, Danmark er for lille til Tour De France. Det hører ikke hjemme her, lyder det fra Arne, men hvad siger du?