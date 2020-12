Arresteret: Ville ikke smitte andre med corona

- Jeg tog på orlov fra fængslet fredag aften.

- Og havde det dårligt om lørdagen

- Søndag morgen kunne jeg næsten ikke rejse mig op fra sengen. Det var som om min energi var blevet drænet væk, mens jeg havde sovet.

Fængslet sagde først at det var helt i orden

- Senere på dagen, ca ved en 16-17-tiden, har jeg det stadig ekstremt dårligt. Faktisk værre.

- Jeg ringer derfor til det åbne fængsel Søbysøgaard i Odense, som jeg er indsat i, og fortæller dem hvordan jeg har det, og fængslet siger, at det er helt i orden, og jeg skal have en lægeerklæring med, når jeg er rask og kan komme tilbage.

- En time senere får jeg en tør og hæs hoste, min hals begynder at gøre mere ondt, min mave får det dårligt, og samtidig med det fortsætter min koldsved, og det drypper ned ad panden på mig.

- Jeg tænker: Hvad nu hvis det er corona.

Men så sagde de jeg skulle skynde mig at komme tilbage

Sådan skriver XX til nationen! om at være indsat, på orlov og så få symptomer på corona - mens man er på orlov.

XX fik nemlig fat på en læge søndag aften og fik en tid til corona-test mandag kl 21.50 på Nørrebro. Og her fik han også besked fra lægen om at han skulle selv-isolere sig. Og at han ikke skulle begynde at transportere sig selv til Fyn. men samtidig blev han riget op af fængslet igen, og bedt om at skynde sig afsted. Ellers ville han blive efterlyst.

Blev arresteret mens han ventede på svar

Og i nat - før der var kommet svar på testen - bankede det så på døren. Det var politiet. ZZs ven MM beskriver situation sådan her til nationen!:

- Jeg vil lige informere omkring, at XX i nat kl 00.17 blev opsøgt af politiet på sin adresse, og kl 00.55 blev han anholdt og ført i arresten.

- Dvs. uden at han har fået svar på, om han er positiv eller ej, har betjentene været sammen med ham i mere end 15 min.

- Og der er jo risiko for smittespredning, HVIS han har det.

Lægen havde sagt det var uforsvarligt

- Derudover har XX fået dokumentation på, at han SKAL forholde sig isoleret hvilket han gjorde indtil politiet anholdte ham.

- I hans lægerklæring er der sat kryds udfor 'uforsvarligt, at den pågældene påbegynder tilbagerejsen som planlagt eller indsættes i nærmeste arresthus'.

- Alligevel ser politiet bort fra dette.

- Han viste dem dokumentationen, skriver MM, som har sendt lægeerklæringen med.

nationen! har bedt Kriminalforsorgen svare på, hvad en indsat, der er på orlov, skal gøre, hvis han/hun får corona-symptomer, men de er ikke vendt tilbage med svar.

