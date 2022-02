Arrig: Bog røg i Postnords gebyrmaskine

Michael synes det er vildt, at en bog til 179 kr. skal have et ekspeditionsgebyr på 160 kr. hos Postnord. Men Postnord vil ikke arbejde gratis

- Postnord opkræver afgifter og importmoms for Toldstyrelsen. Det er en grådig pengemaskine.

- I mit tilfælde har jeg købt noget til 179 kroner via Amazon i England

- For dette opkræver Postnord ikke blot 45 kroner i importmoms - et beløb som måske kunne være rimeligt nok.

- Nej, de opkræver også 160 kroner i ekspeditionsgebyr - altså næsten det firedobbelte af importmomsen - for noget, der sikkert sker automatisk via et computersystem.

Hvad laver de for de penge?

Sådan indleder Michael M et brev til nationen! om at handle på nettet, og glæde sig til at få en vare hjem fra et andet land – og så føle sig totalt flået af Postnords nye gebyrmaskine, den der hedder ’ekspedition’. Michael har faktisk skrevet mange gange til nationen! for at få en debat om rimeligheden i det gebyr og nu får han sin vilje, for nedenfor kan du se, hvad Postnord svarer på spørgsmålet: Hvad laver i egentlig for de 160 kr.?.

Michaels brev fortsætter nemlig således:

- Resultatet er, at udgiften for mit oprindelige køb på 179 kroner bliver mere end fordoblet med 205 kroner, hvoraf hovedparten er Post Nords betaling for at opkræve tolden.

- Jeg betaler gerne told, men jeg synes, det er horribelt med Postnords ekspeditionsgebyr.

Postnord: De færreste arbejder gratis

- Jeg synes, I skulle spørge dem, hvad de egentlig laver fysisk for disse penge, og om det er rimeligt, at deres betaling er fire gange højere end den moms, der indkræves. Det virker voldsomt dyrt, skriver Michael M., og Morten Rosengreen, der er ansvarlig for international post hos Postnord, har sendt dette svar og forklaring på gebyret:

- Det er en opgave, vi løser på vegne af Toldstyrelsen. Alle distributører, der får varer ind i landet fra ikke EU-lande skal opkræve moms og told, og alle tager sig betalt for at løse opgaven.

- Det er de færreste, der arbejder gratis.

Og det er slut med fripas

- Tidligere havde man som modtager et fripas op til 80 kr.

- Fra 1. juli sidste år har EU bestemt, at der skal betales moms fra første krone af varens værdi.

- Vores gebyr har været det samme i mere end 10 år, og der er ikke tale om en grådig pengemaske, idet de 160 kr. kun dækker de omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af fortoldningsopgaven.

- For en god ordens skyld skal det bemærkes, at 25% eller 32 kr. af de 160 kr. er moms.

- Rent faktisk modtager vi færre og færre gebyrer.

Danskerne betaler moms i webbutikken

- For siden EU indførte de nye regler, er antallet af breve og pakker vi skal håndtere moms og told af, styrtdykket.

- Samtidig benytter en stor del af de danskere, der køber varer uden for EU sig af muligheden for at betale momsen allerede i forbindelse med købet i webbutikken. Når det er tilfældet, skal vi naturligvis ikke stå for fortoldningen, og vi tager ikke et gebyr.

- Håndteringsgebyret dækker de omkostninger, som vi har i forbindelse med fortoldning af forsendelsen. - Det indebærer, at vi ud fra den deklarerede værdi på forsendelsen beregner, hvad modtageren skal betale moms og eventuel told.

Vi har bygninger, maskiner og folk - plus it-systemer

- Herefter sender vi en regning til modtageren enten per brev eller elektronisk. Sidstnævnte alene hvis vi har modtaget modtagerens kontaktoplysninger fra afsender.

- Hvis værdiangivelsen er mangelfuld, så kontakter vi modtageren og beder om fakturagrundlag.

- Forsendelsen lægges på lager indtil betalingen foreligger. Efter betalingen fra modtageren, afregner vi beløbet med Toldstyrelsen, og forsendelsen hentes på lageret og sendes til distribution.

- Det kræver bygninger, maskiner og medarbejdere at løse opgaven. Ligesom der også skal være et it-system og processer m.m., der understøtter fortoldningen.

Og dyre varer koster det samme i gebyr

- Flere og flere forsendelser sendes med medfølgende elektroniske tolddata, der automatiserer deklarationen, men som har givet omkostninger til udvikling af ny software m.m.

- Endelig skal det med, at for os er opgaven med momshåndtering og fortoldning den samme uanset forsendelsen værdi , hvorfor der ikke er en direkte sammenhæng mellem gebyret og varens værdi, skriver Postnord, men hvad tænker du?