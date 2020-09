Arrogant DSB-kontrollør tog fejl

- Hej.

- Jeg fik en bøde d. 21. august, selv om jeg havde checket ind med rejsekort.

- Jeg gjorde kontrolløren opmærksom på, at der var en fejl på hans aflæser, men han nægtede, at der kunne være en fejl.

- Han var også arrogant og ikke særlig venlig, og sagde – mens han gav mig bøden - at jeg bare skulle skrive til kundeservice.

DSBs fejl - min tid

Sådan indleder S et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige og tidsrøvende behandling, han har været udsat for hos DSB. Og DSBs kolde og afvisende retorik, som han slet ikke mener, en servicevirksomhed kan tillade sig. S har sendt fuld dokumentation med – både bøde, rejsekort afregning OG mailen fra DSB, hvor de annullerer bøden, og han håber, at de fremover vil tænke sig mere om, når de udskriver fejlagtige bøder.

Hans brev – som nationen! Har sendt til DSB sammen med spørgsmål om, hvorfor sådan en kunde ikke får en undskyldning – fortsætter nemlig således:

- Efterfølgende måtte jeg så selv skrive en klage for at stoppe bøden.

- Synes det ret urimeligt at jeg skal bruge tid og kræfter på dette, da det er DSBs fejl.

Og ingen undskyldning

- Og jeg har ikke modtaget nogen form for undskyldning for den ubehagelige oplevelse det var i toget eller en tak for den tid, jeg må bruge på at skrive mail til dem.

- Det er en service branche, men ser ud til at mange indenfor DSB har glemt dette, skriver S, og hos DSB har brevet faktisk givet anledning til røde ører:

- Jeg beklager, at vi ikke har været tydelige nok i at anerkende kundens dårlige oplevelse.

DSB: Det kan vi gøre bedre

- Og så mener jeg, at det var unødvendigt at forklare kunden, at det var hans ansvar at have gyldig billet.

- Det kan og skal vi gøre bedre, svarer afdelingsleder Line Tidemand Jensen, DSB Kundehenvendelser, men hvad siger du?