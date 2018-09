15-årig jysk pige flygter fra bosted - har røget mindst 100 joints

nationen! har modtaget et brev fra en pige, der gerne vil fortælle, hvor elendige vilkårene er på de bosteder, kommunerne anbringer unge mennesker på. Lige nu er hun flygtet og gået under jorden.

- Sidste flyttede jeg på et opholdssted, og det var der jeg fik et misbrug for første gang.

- Jeg boede der i 3-5 måneder, og så flyttede jeg hjem til mine forældre, hvor jeg efterfølgende stoppede mit misbrug, og kun røg en sjælden gang imellem, da jeg stadig var i gang med at skære ned.

- Jeg var - på kun 3 måneder hos mine forældre - nået så langt, at jeg ikke var særligt afhængig af det længere, og der var et lys for enden af tunnellen.

- Jeg havde fået et kanon forhold til mine forældre, som jeg ikke havde førhen, men det havde jeg virkelig fået. Det var nærmest som en rigtig kernefamilie.

Kommunen så slet ikke på min forbedring

Sådan indleder XXXX, der er 15 år, et brev til nationen! om de forhold systemet byder unge anbragte mennesker. Det er ikke første gang nationen! kan bringe et brev med det budskab, og af de 2531 læsere, der har svaret på spørgsmål om hash-rygning på bosteder, kan de fleste bekræfte at hash og bosteder hører sammen.

Har du viden om hashrygning på bosteder for tvangsfjernede unge?

Hvis du har et godt råd til hvad hun og familien kan gøre, må du gerne skrive det i kommentarfeltet nedenfor. De er desperate. Du må også gerne dele dette på Facebook. Pigen - som lige nu er flygtet og lever under jorden på en ukendt adresse - fortsætter sin historie sådan her.

- Børne & Unge udvalget traf så en beslutning 6 dage før jeg blev 15 på baggrund af de ting, jeg havde gjort dengang jeg boede på opholdsstedet, hvor jeg jo var helt ude og skide.

- De tog ikke min forbedring med, eller at jeg havde ændret mig fuldstændigt da jeg flyttede hjem, og faktisk havde fået et godt og ret normalt liv.

Skulle på lukket institution - kun fordi jeg røg hash

- Deres beslutning var i første omgang en sikret institution, KUN pga jeg ryger hash, udelukkende derfor!

- Det lyder fuldstændig urealistisk, og man skulle ikke tro det var sandt, men det er det desværre.

- Hende der ejer det opholdssted, jeg er indskrevet på nu, trådte dog ind og fik dem overtalt til at give mig en chance på hendes opholdssted (Ikke sikret eller noget).

- Jeg flyttede så derhen i maj og allerede 1. dag sad jeg og sniffede panodilpiller med 2 af pigerne.

- Ikke at det havde nogen virkning, men det er princippet jeg snakker om.

- På det tidspunkt jeg flyttede ind, der var der 2 piger, der ikke røg hash, og de andre 4 piger røg hash. Og de havde også allesammen været i de hårdere stoffer.

100 joints på tre måneder

- Jeg begyndte at ryge mere og mere hash, som endte ud i det største misbrug jeg nogensinde har været i.

- Jeg har snakket med de andre piger, og de har alle samme følelse som mig.

- De har ikke BRUG FOR at ryge hash, når de er hos deres familier, for der har de det godt.

- Jeg synes det er vigtigt at sætte fokus på, hvor meget ens familie kan gøre for en, blot ved at være til stede.

- På opholdsstedet ryger vi hash op til 4-10 gange dagligt. - Min veninde og jeg talte til at på de 3 måneder jeg har været der, har vi røget over 100 joints kun os to.

- Og så skal man huske at plusse de andre joints til, som jeg også har røget med de 3 andre piger, og alene. Der ryger den hurtigt op på 200-300 joints.

- Jeg ved at jeg godt kan komme ud af mit misbrug, men jeg ved også, at det ikke kan ske på nogle opholdssteder.

- ALLE opholdsteder er fyldt op med hash og stoffer, selv de sikrede institutioner.

Jeg vil ikke sige hvor hashen kommer fra

- Jeg kender selv folk på sikrede institutioner, der snildt kan skaffe hash eller stoffer, selvom de er spærret inde.

- Hvordan de gør, vil jeg ikke udtale mig om;)

- Pædagogerne og kommunerne der sender os til de forskellige opholdssteder, de ved det også godt, men de vil ikke gøre noget ved det.

- Deres løsning er en pistest hver 14 dag, og er den positiv bliver vi truet med at vi ikke må se vores familie, eller at vi skal lukkes ud i et sommerhus midt i ingenting, indtil vi er clean, hvilket jo ikke er en human måde at behandle folk med et misbrug på.

- Vi skal have hjælp, ikke spærres inde.

Fandt venindes skunk - men jeg fik skylden

- Jeg kom tidligere i år i et sommerhus pga. jeg var stukket af ind til byen med pigerne, men de andre kom ikke i sommerhus. De behandler os heller ikke som mennesker føler jeg.

- Et andet eksempel er: Pædagogerne kom og ransagede mit værelse, og de fandt 0.1 gram skunk i min venindes pude. Hun havde sovet på mit værelse i over en uge, og så skrev de i en statusrapport at de havde fundet en joint på mig.

- Desuden lignede mit værelse et bombet lokum bagefter, og om de ville rydde op? Nej!

- Det var ikke det eneste der skete den dag, for da de ikke fandt mere, kom politiet og de bombarderede også mit værelse efter jeg lige havde ryddet op.

- De fandt heller ikke noget, så de skulle rensage MIG istedet for.

De ledte grundigt - og jeg var nøgen

- Der stod to mandlige betjente i min dør, og en kvindelig pædagog fra opholdsstedet, og så sagde en af betjentene 'Hvis hun ikke får lov at gøre det, så gør vi det, og hvis du ikke samarbejder, så bliver det ikke sjovt.'

- Det skal siges at det skulle foregå nøgen.

- Da jeg ikke vidste at jeg havde ret til at få en kvindelig betjent ud, tillod jeg det, hvilket jeg fortryder, og det har efterladt et stort ar på min sjæl.

- Jeg føler mig på en måde udnyttet, dum, og snydt.

- Desuden har pædagogerne på mit opholdssted ikke tilladelse til at rensage mig nøgen, men hun gjorde det alligevel.

- Siden da har det bare gået af helvedes til. Jeg mistede al respekt, og lyst til at samarbejde.

- Der var også dengang for 3 uger siden.

Min kontaktperson 'tog mig hårdt i røven'

- Jeg skulle i ankestyrelsen 3 dage efter, og på vejen tilbage fra ankestyrelsen sagde min kontaktpædag 'Vi skal lige samle en af mine venner op, der er noget galt med hans bil.'

- Hans ven kom så ind i bilen, og det viste sig at være en anden pædagog, og da jeg spurgte hvad der var galt med hans bil sagde han: 'Intet, du skal bare en tur i sommerhus.'

- Tidligere på dagen havde en af pædagogerne enddag ringet til mig og spurgt hvornår vi var tilbage.

- De tog mig hårdt i røven, og jeg har været pissed lige siden. Især fordi min kontaktperson var den eneste jeg stolede på, og kunne åbne mig for, men alligevel løj han overfor mig, og efterlod den største skuffelse.

Lige nu har jeg været under jorden i 2 uger

- Lige nu har jeg været stukket af i omkring to uger, hvor de ikke har kunne finde mig. De vil have mig på en sikret institution. Med andre ord et fængsel.

- Kommunens begrundelse er at det er fordi at jeg har et hash misbrug.

- Jeg har ikke gjort noget kriminelt, udover at besidde hash, men det har de aldrig fundet på mig.

- Der er et nyt møde i Børne & Unge udvalget d. 26, og jeg regner stærkt med ikke at møde op, da jeg ved at chancen for at vinde ikke er særligt stor...

- Ja det var det jeg havde.

- 10-15 linjer er ikke nok til at beskrive, hvor forfærdeligt det er, slutter XXXXX (nationen! kender hendes navn).

Har du et godt råd til pigen og hendes forældre?

nationen! har tidligere fået denne mail fra en mor til en 15-årig dreng, der også var blevet tvangsanbragt på et bosted. Hun sendte også foto fra sønnens værelse - og skrev hans ophold således:

Jeg deltog, som jeg plejer, i kontrolmødet tillige med en afdelingsleder og en pædagog fra Bostedet.

Min søn skal vejes, måles mm, hvorfor vi imens træder ud af rummet.

Mens vi står og venter, spørger jeg til den øgede dosis Truxal min søn er begyndt at få, efter anbringelsen, da det bekymrer mig.

Pædagogen svarer: 'at min søn kun får ekstra Truxal, når han ikke har mere hash at ryge.

Jeg spørger rystet, om han ryger hash på bostedet, og hvorfor de ikke forsøger at forhindre det???

Jeg siger, at det er møg farligt for en ung med en psykose at ryge hash, og udtrykker min undren og bekymring over, at man ikke arbejder på at skærme min søn fra Hash-rygning.

De svarer enstemmigt, at man på bostedet er af den holdning, at: 'det er bedre at lade min søn ryge hash end at sætte hårdt mod hårdt.

Min søn fortæller, efter jeg taler med ham om rygning af hash på stedet, at han ryger hash så godt som hver dag, og at han har fået at vide, 'at det er ok, så længe han ikke ryger, mens andre ser'.

Derfor går han udenfor og gerne i områdets lille skov, når han skal ryge hash.