C. Hassan: Giv dog hånd til det land der har givet dig mad på bordet

I er med til at splitte vores samfund og I ødelægger endnu mere for jer selv og muslimernes omdømme, ved at dele folk op i rene og urene, skriver Cheikh til dem, der ikke vil give hånd til en statsborgerskabsfest

- I disse tider kører debatten om man skal give hånden til ceremonien, når der skal sige tillykke med statsborgerskabet.

- Mange af dem, som ikke vil give hånd, argumenterer med, at det deres intimitet og seksualitet som bliver krænket.

- De følelser de kvinder eller mænd har, kan vi ikke gøre så meget ved, for hvis de har den følelse så må det være sådan og så må man respektere det.

Nødvendigt at vise Danmark ære og respekt

Sådan indleder C. Hassan et brev til nationen! og den danske befolkning, der snart har diskuteret statsborger-håndtryk i tre uger.

Se også: Finn nægter at give hånd til Støjberg: Aldrig i livet

C. Hassan synes nemlig, at debatten er kørt helt af sporet, og han vil gerne fortælle hele Danmark, hvorfor han mener at et håndtryk hører hjemme i en statsborgerskabsceremoni - ligesom han også gerne vil fortælle, hvad han mener om folk, der IKKE vil give et håndtryk for at sige tak til Danmark. Hans brev - som du meget gerne må dele på Facebook - fortsætter således:

- Når man skal være statsborger og sige tak til Danmark, når man nu endelig er blevet fuldt medlem af fællesskabet, så er det en nødvendighed, at vise det danske samfund respekt og ære.

Det land som har givet dem mad på bordet

- Og det land som har givet dem mad på bordet, sikkerhed, demokrati, frie rettigheder og ligestilling mellem kønnene, så er det af almindelig høflighed, at man giver hånden.

- Der er nogen som ikke vil give hånd fordi man er bange for bakterier eller sygdomme, som vedkommende kunne have.

- Og tanken om at man har været på toilettet uden at vaske hænder kan også give folk anledning - og hysteriske grunde - til ikke at give hånd.

- Jeg kan godt forstå, hvis folk har det sådan.

Nægt at tryk min udstrakte hånd - og jeg får 'sort ansigt'

- Man skal ikke tvinge folk til at give hånd, hvis de ikke vil, men hvis jeg gav hånden til en og vedkommende ikke vil give mig hånden, så vil jeg tabe ansigt og - som man siger på godt arabisk - få 'et sort ansigt' og jeg vil føle mig flov.

- Det er ganske uforskammet og hører ikke til et moderne samfund.

- Hvis man skal være dansker, så skal man give hånden, og så nytter det ikke man svarer tilbage med hold kæft- bolsje: Det er symbolpolitik.

- Symbolpolitik er bare et hold kæft-kort ikke andet.

Idioti at sige nej til statsborgerskab pga af håndtryk

- Vi skal ikke bøje os for særlige krav eller regler når man ikke vil give hånden. Og det overgår al idioti, at ville vinke farvel til statsborgerskab, ved at sige nej til at give hånden.

- De folk, der overdriver deres tro og hæver den langt over hvad den selv foreskriver, burde heller ikke få statsborgerskab, hvis vedkommende ikke vil give hånden.

- At give hånden til en anden er ikke en dansk værdikamp, det er en civiliseret måde at acceptere hinanden på og er ikke en dansk opfindelse.

- Alle de her særlige følelser om mænd og kvinder, der ikke vil give hånden og som har en seksuel forskrækkelse eller berørings angst, skal ikke være årsagen til, at man ikke vil give hånd.

Drop jeres tåbelig tanker - i ødelægger muslimernes omdømme

- Drop de der latterlige fordomme og tåbelige tanker I har om andre mennesker.

- I er med til at splitte vores samfund og ødelægger endnu mere for jer selv og muslimernes omdømme.

- Det giver os alle problemer. I er med til at dele folk op i rene og urene og deler kvinder og mænd op.

- Den ultimative gave man får af det danske samfund er, at man bliver fuldt medlem af kongeriget Danmark.

- Det er en erkendelse af jer som medborgere. Det er en respekt og en ære, som vil give jer mange privilegier.

Verdens 5. bedste pas - adgang til 120 lande

- Det betyder f.ex., at i kan bære verdens 4. eller 5. bedste pas med adgang til over 120 lande uden visum.

- Det betyder at I har flere rettigheder end den almindelige udlænding, og det betyder også, at hvis der sker noget med jer i udlandet, så vil den danske stat hjælpe og støtte jer.

- Så hvis I ikke vil acceptere håndtrykket, så er I ikke værdige i min verden til at blive eller være danske statsborgere, skriver C. Hassan, men hvad siger du?