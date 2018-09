Erling: Svært at fortælle et ungt menneske, at han kun kan blive håndværker

I dag fortalte regeringen, at den vil have bruge flere penge erhvervsuddannelserne. Men mange mener stadig, at skrivebordsarbejde er bedst.

- Hvordan fortæller man de unge at de skal vælge et lavstatus job...med nedslidning og lav løn gennem hele livet?

- Lærerne i folkeskolen satser kun på elever som er klar til gymnasiet.

- Alle som på nogen måde kan, skal i gymnasiet.

Staklerne må blive tømrere eller murere

- Og restgruppen...Ja, de stakler må jo så blive tømrere og murere.

- Ja, det er ikke just min mening, men sådan fungerer det!

Sådan skriver Erling N i en kommentar på Fagbladet 3Fs Facebook-profil, om de tiltag regeringen i dag fremlagde, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I dag er I år valgte 19,4 procent håndværkervejen - målet er at få 25 procent af en ungdomsårgang til at vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

Se også: Regeringen ønsker markant ændring: Slut med at gå i 10. klasse på folkeskolen

Svært at opfordre de unge til at gøre som mig

- Efter et langt liv som arbejder, med tydelige tegn på nedslidning er det lidt svært at støtte opfordringen til de unge om at vælge et praktisk job.

- Som det ser ud i dag, må alle som har mulighed, dvs evner vælge et bogligt job.

- Man ser ned på arbejdere og faglærte, fortsætter Erling og Kim F, der skriver samme sted, er helt enig:

- Hvorfor skulle unge vælge et job, hvor de skal arbejde i al slags vejr til de er 70 eller mere, når alternativet er at uddanne sig til et job med pensionsordninger mm, skriver Kim og Michael V kommer i sin kommentar en løsning på det danske håndværkerproblem:

Bedre løn - og bedre pension

- En væsentlig bedre løn og pensionsordning, vil nok være vejen frem. Især ang malere...., skriver Michael, men hvad siger du?

Har du et bud på, hvordan man kan få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser - og hvad ville du selv gøre?