Kurt ydmyget af nyt system i Sunset: Skulle forlade køen og betale gebyr

Kurts betaling blev afvist gang på gang, og da det gik for ham og personalet, at det var fordi, han ville betale med et Dankort, skulle han forlade køen. Selvom der står 18.000 kroner på kontoen

- Hej Ekstra Bladet.

- Vi var i Sunset Esbjerg den 6. 9. Vi ville havde en burger.

- Der var mange i køen, og da det blev min tur, bestilte jeg, hvad vi skulle have.

- Jeg ville betale med mit dankort. Men betalingen blev afvist gang på gang.

Meget ydmygende - der står 18.000 på kontoen

Sådan indleder Kurt fra Sønderjylland et brev til nationen! om den for ham dårlige oplevelse, han havde i Sunset Boulevard i Esbjerg Storcenter for en god uge siden. For ikke nok med at han ikke kunne betale med sit kort, nej Kurt er også ærgerlig over, at en dansk forretning helt dropper Dankort. Kurts brev - som Sunset svarer på nedenfor - fortsætter nemlig sådan:

- Jeg ved jo at der var rigelig dækning på kortet, men det ved dem, der stod samen med mig i køen jo ikke, og det var meget ydmygende og flovt, at der med stort skrift stod: AFVIST UGYLDIG KORT.

- Ham der betjente mig spurgte så en af de andre, hvad der kunne være galt og hun spurgte så, hvilket kort jeg havde.

Damen sagde: Vi tager ikke Dankort

- Jeg svarede 'et Dankort', og det korte svar fra hende lød: Dem tager vi ikke imod - kun internationale kort.

- Så jeg måtte ud i storcenteret for at finde en hæveautomat, for at hæve penge.

- Og der skal jeg betale gebyr (6 kroner oplyser min bank), så det var sidste gang, jeg sætter mine ben der.

- For jeg bor sgu i Danmark og der bruger vi dankort, skriver Kurt, der var så vred over oplevelsen og afvisningen, at han gik til tasterne og skrev til Sunsets hovedkontor da han kom hjem. Og det svar han fik, gjorde ham ikke gladere:

Vi er kede af det - men vi tilpasser os markedet

- Godmorgen Kurt

- Lad mig starte med at sige vi er vældig kede af din oplevelse i går, det er selvfølgelig rigtig uheldigt.

- Vi arbejder hele tiden på at tilpasse os markedet.

- Da det er meget få i Danmark der stadig har et rent Dankort, er vi overgået til en aftale som gør vi ikke længere tager imod dem.

- Endnu engang beklager vi ulejligheden. Hav en god weekend, skriver Sunset Boulevard, men hvad siger du?