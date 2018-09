Tillykke: Man kan godt blive læge selv om man ikke har 10 i snit

- Det siger de så efter at have brugt mere end et årti på at opprioritere karakterræs og jage folk gennem uddannelserne i et tempo, hvor de knap nok får benene til jorden....

Se også: Uduelig og ulykkelig: Fik 4 og ligger i min seng og græder

Sætte en dæmper på karakterræset

Sådan skriver Anders V i en kommentar på Politikens Facebook-profil efter at uddannelsesminister Tommy Ahlers i går indledte et opgør med karakterræset på de danske ungdomsuddannelser:

- Jeg vil gerne sætte en dæmper for karakterræset og samtidig nedbringe frafaldet på uddannelserne.

- Derfor ser vi nu på optagelsessystemet og lægger op til at fjerne 1,08-reglen.

- Vi kommer også til at kigge på antallet af indgange til universitetet, som i dag kan virke uoverskueligt med flere hundrede bacheloruddannelser, siger ministeren nemlig i en pressemeddelelse, og skal man tro de - godtnok sparsomme - kommentarer udmeldingen har fået, så er ministeren inde på noget af de rigtige, når han uddyber og siger 'Man kan sagtens blive en god læge eller psykolog, selv om man ikke har 10 i snit':

Giv de unge frihed til at experimentere

- Måske de skulle starte med at skrue ned for karakterræset i folkeskolen, skriver Rikke C i anden kommentar på Politikens Facebook, og på Jyllands Postens Facebook skriver Jan H:

- Giv de unge mere frihed til at prøve og eksperimentere sig frem.

- Tror ikke ret mange har en fix og færdig karriereplan, fra de er teenager, skriver Jan.

Hvad tænker du?