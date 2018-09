Juhu: De erotiske damer sad klar og Johannes boede kun 2 kilometer væk

- Det dating-firma, der nu hedder bareennat.dk (før hed det Dateyard) er altså noget værre fup.

- Jeg har ikke fået en eneste date, selv om jeg meldte mig ind i 2016.



- De lovede ellers, at der ville være masser af date-villige kvinder indenfor bare 2-3 kilometer fra min bolig.

Ingen damer - trusler om ubehageligheder

Sådan indleder 62-årige Johannes S fra Nordjylland er brev til nationen! om den skuffende oplevelse han har haft på dating-markedet. For ikke nok med at de villige damer var umulige at komme i kontakt med. Nej, firmaet, som i dag har skiftet navn til bareennat.dk, bliver ved med at sende ham rykkere og trusler om retsager, og nu synes Johannes det er nok:

- Jeg fik godtnok en masse mails de første fem dage, men det var fra kvinder i udlandet.

- Siden da har jeg modtaget fire trusselsbreve, hvor de skriver, at de er parat til at hive mig i retten, hvis jeg ikke betaler 250 euro, og at der venter 'ubehageligheder'.

- Og politiet siger, at jeg bare skal læne mig tilbage og ignorere det, skriver Johannes, der gerne vil høre, hvad andre - f.ex. dem, der har skrevet vrede anmeldelser på Trustpilot - mener, han skal gøre.

Det er ikke første gang, nationen! kan bringe et brev fra en skuffet net-dater - du husker måske Se også: Kjeld og de 3249 bolleveninder: Nu er det slut - og for et par siden deltog 25.871 læsere i en afstemning om netdating-snyd - cirka hver femte, fortalte at de var blevet forsøgt snydt. Men hvad tænker du?

Kære Hr. S.

Vi adviserer Dem for god ordens skyld endnu en gang om, at vi repræsenterer firmaet dateyard AG, Rothusstrasse 23, CH-6331 Hünenberg.

Både vor mandant og vi har allerede en gang skrevet til dem og opfordret Dem til at betale det skyldige beløb. I alt skal De nu betale 255,06 EUR.

Vi opfordrer Dem til senest den 02.10.2018 (indgået på vor konto) at overføre dette beløb til vor konto med angivelse af journalnummer XXXXXXXX (bedes altid angivet).

Vi gør opmærksom på, at vor mandant har bemyndiget os til om nødvendigt også at gå rettens vej.

Vi gør udtrykkeligt på de dermed forbundne yderligere omkostningen og ubehageligheder!

Hvis De først kan betale det krævede beløb efter fristens udløb eller kun i passende rater, beder vi Dem meddele os dette skriftligt enten pr. e-mail eller med anvendelse af vedlagte formular, også gerne pr. fax.

I så fald beder vi Dem være opmærksom på, at vir principielt kun kan acceptere en henstand med fordringen på maksimalt en måned.