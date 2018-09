Helt sikkert: Løkke fortæller børne-reportere hvornår valget udskrives

Da Lars Løkke for en måned siden bedyrede, at valget først kommer i 2019, var der flere, der tvivlede. Men nu har Løkke talt med Børneavisen

- Alt tyder dog efter min opfattelse på, at valget kommer lang tid før (d. 17.6.2019).

- Mit gæt vil være, at vi skal sætte krydset inden for de næste 3 måneder.

- Der er totalt kaos i rød blok, og det må således stå enhver vælger klart, at der i realiteten kun er en seriøs regeringsmulighed.

Valget kommer i år

Sådan skrev Venstres egen Preben Bang Henriksen i sit nyhedsbrev for august måned efter en intern valg-debat i partiet, hvor jægersoldaten B.S. Christiansen gav en opsang.

V-profil gætter på snarligt valg - Engell afviser: Løkke har taget på

- Jeg tror, valget bliver udskrevet i år.

- Jeg tror senest det bliver udskrevet i december, eller eventuelt at det bliver afholdt i januar, men jeg tror helt sikkert, det bliver udskrevet i år, sagde Johs Poulsen, der er tidligere MF'er for de radikale til TVmidtvest før sommerferien.

- Jeg er ikke i valgkamp. Jeg er i arbejdstøjet, sagde Løkke selv på et pressemøde d. 17. august, men det skulle man ikke lægge så meget i, kunne man forstå på TV 2s politiske redaktør, Anders Langballe:

TV2 ekspert: Løkkes afvisning af valg i år er ingen garanti

- Løkke har ingen interesse i, at der er en ustabil situation, hvor valgkampen hænger som noget, folk tror kommer lige om lidt, og at der derfor ikke kan laves politik.

- Derfor bliver han nødt til at slå det fast, men at bruge hans udtalelser i dag som et endegyldigt bevis på, at han ikke stadig vil gøre brug af den anledning, hvis det bliver gunstigt og nødvendigt for ham, mener jeg vil være en overfortolkning, sagde Langballe dengang. Og SFs Pia Olsen Dyhr var enig.

SF: En statsminister må godt lyve om valgdato

- Enhver statsminister har ikke lov til at lyve om noget som helst - andet end hvornår han udskriver valg.

– Hvis jeg var ham ville jeg være vanvittigt fristet af de her kaotiske tilstande til at benytte sig af lejligheden.

- Det håber jeg ikke, han gør, så vi kan nå at få samling, så vi kan vælte Løkke, lød det et par dage efter Løkkes 'arbejdstøjmelding' fra Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet.

Løkke til Børneavisen: Der kommer valg næste år

Men nu er Børneavisen på gaden, og i et interview med to nysgerrige og spændte børnereportere, slår Løkke fast, at valget først kommer til næste år:

Men hvad tror du?