Vild seerflugt: Se DR-medarbejder prøve at overbevise skuffet Live-seer

- Nu gav jeg det en chance mere, men synes ikke det kan fange mig, som de andre af lignende karakter, kunne.

- Hvad så? Vild med dans? Narhhh, det er heller ikke lige mig.

- Der findes jo afbryderknap og andre kanaler. .

DR: Vi har ofte gode film på DR2

Sådan skrev DRs Facebook-ven Eva G i en kommentar lørdag om fredagssatsningen Live, der løb over skærmen for 3. gang. Og Signe fra DR var hurtig til at svare:

- Hejj Eva

- Tak for din besked. Ærgerligt at LIVE ikke lige falder i din smag, men dejligt du havde lyst til at give det endnu en chance.

Måske: Ellers strikker jeg bare

- Vi sender ofte en god fredagsfilm på DR2 i samme sendetid som LIVE - måske den kan friste på fredag? , skrev Signe, der som trofast medarbejder prøvede at sælge en anden DR-vare, nu hvor tilbuddet på DR1, ikke faldt i kundens smag:

- Det er da ikke utænkeligt. Ellers strikker jeg bare. , lød svaret fra højlige Eva, og nu havde Signe fra DR givet op:

- Det lyder bestemt også hyggeligt //.

Det ringeste der er sendt længe

Desværre for Signe og for DR er Eva langt fra den eneste, der synes at Live er noget komplet tidspilde. Kun 251.000 kiggede med i progammets første del, og da 2. del gik igang efter TV-avisen, var der 270.000 seere. Ikke prangende for en fredag på DR1.

- Jeg er ikke fan! Og vi er ellers vilde med musikprogrammer her i huset og i øvrigt meget glad for meget af det DR i øvrigt sender af tv, skriver Betina B i en anden kommentar, og Ingelise H er meget ærlig i sin - iøvrigt ret populære kommentar (13 likes):

- Det er noget af det ringest der er blevet sendt i længe .

165.000 seere for lidt til 20. pladsen

Fredag 31. august fulgte 537.000 seere de to coaches Lina Rafn og Sanne Salomonsen i første program af Live. Ugen efter var der 309.000 danskere, der havde tændt for DR1 da Live løb over skærmen, og i fredags faldt det tal altså til 257.000.

På listen over de 20 mest sete programmer i dansk TV sidste uge, skulle et program have 422.000 seere for at komme på 20. pladsen.