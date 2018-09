Slagter Bo fyrer 16-årige fra fritidsjobs: Stod for tæt på slukket maskine

i sidste uge var det 2000 ungarbejdere i COOP, der gik at vide, at de skulle se at finde sig et andet job, og i dag er det så slagteren i Sejs' fritidsjobbere.

- Fjollet bureaukrati og regelrytteri.

Sådan skriver Dennis k i en af de kommentarer, der er skrevet på MJA.dks Facebookprofil om Sejs' Slagter Bo, der efter et besøg af Arbejdstilsynet har ringet rundt og fortalt butikkens fire 16-årige fritidsjobbere, at de er fyret.

Tør ikke længere have unge ansat

De unge arbejder nemlig i nærheden af maskiner, som ifølge Arbejdstilsynet udgør en sikkerhedsrisiko, selv om de ifølge slagteren altid er slukket om eftermiddagen, når de uneg er på arbejde. Og Dennis er ikke den eneste, der synes, at Arbejdstilsynet er lige nidkære nok:

- Hvis man gerne vil, at unge skal få smag for et erhvervsfag som eksempelvis slagterfaget, så duer det simpelthen ikke, at reglerne er så hysteriske, som tilfældet er i dag, fortæller en slagtermester fra Gilleje, der også har fyret tre unge opvaskere af frygt for bøder og påbud fra Arbejdstilsynet:

- Jeg tør ikke længere have unge ansat, siger slagteren ifølge MJA.dk.

I sidste uge var det COOP, der fortalte, at de oplevede at Arbejdstilsynet var blevet strengere, og at de derfor ville stoppe med at ansætte 13-15-årige.

