Sofie blev irriteret på fattig roma: Bad om flasker og kører Audi

- Staklerne forsøger jo bare at tjene lidt penge til familien der hjemme.

Sådan skrev nationens! Nicolas von Orton i en af de 342 kommentarer, der kom til artiklen om ulovlige skraldemarked på Nørrebro Station,der dagligt bliver ransaget af politiet, selv om romaerne vender tilbage kort efter til stor gene for borgere og butikker.

Hæld dem ud - vi får et helvede

Men mortens forståelse var et særsyn i kommentar-feltet, der flød over af kommentarer som:

- Der er noget galt i Danmark. Jeg fatter ikke man ikke gør noget

- Hvis det er EU, så skal vi ud og det er nu, fra nationens! Morten C.

- Hæld dem ud, vi får et Sveriges-helvede her, hvis de ikke bliver hældt ud.

- I Lund f.eks. kan du ikke komme i et supermarked uden at blive antastet af disse Romaer fra 'Jeg Ser Alt'.

De tigger flasker: 'Please, vi har ingenting'

Sidste år gik norsk politi ud med en anbefaling om, at man ikke skal give penge til tiggere. Den kom efter at norsk TV havde afsløret et større rumænsk netværk i Bergen, der har sendt op mod 90 millioner til Rumænien

Og Sofie - som bor i indre by Købehavn - har sendt disse billeder, der viser, at der faktisk er OK med penge i at sælge skrald eller samle flasker.

- Her er nogle billeder, som jeg lavede forleden aften af to velkendte romaer, der opholder sig inde ved Rådhuspladsen (Vestergade), hvor min kæreste og jeg bor.

- De tigger konstant og har lært at tage hænderne frem og sige: 'Please, please. Vi har ingenting.'

Men de har en stor Audi

- Men tilsyneladende har de altså en stor Audi, der holder parkeret ved Imperial/Palads.

- Min kæreste og jeg bor på Vestergade inde ved Rådhuspladsen. Det er dejligt centralt, og vi har absolut intet imod den forventede natte- og gadestøj fra festglade unge mennesker. Det er kun at forvente.

- Til gengæld er vi dødtrætte af romaerne! De er overalt!

- Og de sviner! De slår sig ned, hvor det passer dem og laver arealet om til en slags campingplads, hvor de smider skrald, pap, mad etc.

- Og de er SÅ nonchalante og ligeglade, hvad angår andre mennesker, der ikke kan komme forbi, fordi de fylder hele fortorvet. Det er ikke til at holde ud!

- Og når jeg går ned med flasker i Netto en gang hver uge (vi drikker mange danskvand og cola zero), når jeg dårligt op for enden af Vestergade, før romaerne kommer over mod mig i hastigt tempo for at tigge mine flasker. Eller penge. Eller cigaretter.

- De er SÅ irriterende. Og de tager ikke et NEJ for et nej.

- Hvorfor kan man ikke bare sende dem ud af landet? De er en byrde!

- En byrde for det danske samfund! De bidrager med absolut intet!!, skriver Sofie, men hvad siger du?