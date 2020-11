Arvesølvet: Rige tyskere køber danske sommerhuse

- Hvor dumme er vi danskere ???? Præcis så dumme som tyskerne kalder os: 'Die dumme Dänen'.

- Jeg tror ikke, at jeg tager ret meget fejl når jeg påstår, at der findes ligeså mange tyske millionærer (i kroner)som der findes danskere i Danmark.

Prøv at se Mallorca

- Altså er risikoen for at tyskerne køber vore sommerhuse - når de nu har muligheden for det - alvorligt til stede.

- Prøv at undersøge hvad der er sket med Mallorca.........hele landsbyer og bydele i de større byer, er opkøbt af tyskere,og ligger derfor brak i perioder....

- Det samme vil ske her i landet, mens vore politikere sidder og sover !!!

Fra ti til 90 tyske købere pr år

Sådan skriver Carl A i en kommentar på Jydskevestkysten.dk, der i dag kan fortælle, at antallet af tyskere, der køber sommerhuse på især Fanø og Rømø, er steget - trods den danske EU-særregel, der skulle sikre danske sommerhuse på danske hænder.

Ifølge avisen fik omkring ti tyskere dispensation til at købe sommerhus i Danmark for ti år siden. I dag gives der 90 dispensationer årligt. Og Carlos Villaro, direktør i feriehusudlejernes Brancheforening, vurderer, at der er op mod 50.000 tyskere parat til at skrive under på en sommerhuskøb i Danmark:

Frygter for hvert fjerde danske sommerhus

- Danmark er et lille land, så vi kan ikke bare bygge sommerhuse et andet sted, når først vi har solgt til udlændinge - vi har ikke plads til mange flere sommerhuse.

- Hvis det blev tilladt, forventer vi, at tyskere ville købe 50.000 ud af de i alt godt 200.000 sommerhuse vi har i Danmark.

- Tyskere er meget velkomne som turister og alle tyskere kan leje et sommerhus i Danmark, skriver Carlos i en mail dag til nationen!, hvor han samtidig kalder det 'noget sludder', at det er dobbeltmoral, at vi kan købe huse i Sverige og Tyskland mens svenskere og tyskere ikke må købe huse i Danmark:

Det var 201.589 sommerhuse i Danmarks i 2018. Heraf var 3.192 ejet af personer med registreret bopæl i udlandet. I sommerhusområdet i postnummer 6310 Broager var 8,5 procent af sommerhusene (32 ud af 378 sommerhuse) ejet af udlændinge i 2018. Det viser en opgørelse, som Boligsiden.dk fik lavet på baggrund af tal fra den Offentlige Informationsserver, OIS. Kilde: Boligsiden (artikel fra2018)

Vil snakke med justitsministeren

- Fordi Sverige og Tyskland har åbnet op for udlændinges køb, betyder det ikke, at vi så skal gøre det samme - det er deres valg.

- Fordi min nabo har sommerhus i Sverige, forpligter det ikke Danmark til, at vi skal sælge vestkysten til tyskere, skriver Carlos.

Jydskevestkysten har talt med Anders Kronborg fra Socialdemokratiet og Ulla Tørnæs fra Venstre, der vil tage sagen op med justitsministeren, men hvad tænker du?