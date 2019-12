Astma-Annette kæmper for sin Bailey: Jeg er voksen

Det vælter ind med breve til nationen! fra voksne danske dampere, der er komplet uenige i det ’smags-forbud’ sundhedsministeren vil indføre på e-cigaretvæske. Annette, der damper nikotinvæske med bl.a. Bailey-smag, mener hun er voksen nok til selv at bestemme.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor voksne mennesker skal straffes ved at fjerne smag til e-cigaret.

- Det må da være muligt at finde en metode til at undgå at mindreårige køber e-juice.

Megastor risiko

- Risikoen for vi ender tilbage på cigaretter er mega stor.

- Det må da alt andet lige være ’sundere’ at dampe end at ryge.

Bruger Bailey og vampyr

Sådan skriver Annette G, der er en af de 9402 læsere, der har deltaget i debatten her på nationen! om det forbud mod smag i e-cigaret-væske, sundhedsministeren og et politisk flertal i folketinget pønser på at indføre.

Annette synes som de fleste andre, at tobakssmag er for kraftig og minder så meget om almindelige smøger, at mange nok vil gå tilbage til naturlig tobak, hvis smage som vampyr, lakrids og candy gum forsvinder fra butikkerne. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Jeg kan egentligt godt forstå bekymringen omkring e-damp, og jeg er enig i, at unge mennesker skal skærmes mod rygning mv. så de aldrig starter.

- Dog er jeg bekymret på egne og andre voksne damperes vegne.

- Jeg har nu dampet i over 8 år, og jeg er så glad for at have sluppet cigaretterne.

Klarer mig stort set uden astma-medicin

- Helbredsmæssigt er jeg, som astmatiker, stort set blevet medicinfri.

- Min frygt går på, at der laves så voldsomme restriktioner på e-væsker, at jeg begynder at ryge cigaretter igen.

- For mig betyder prisen ikke noget, men jeg tænker på dem, som ikke har ret meget og jeg har røget siden jeg var 11 år, og jeg kan ikke undvære nikotinen.

- De andre rygestopprodukter på markedet har ikke virket for mig.

- Jeg bruger Bailey, vanilje, lakrids speamint og vampyr, skriver Annette, men hvad tænker du?